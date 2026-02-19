El clima extremo retrasa la recuperación de los restos de las víctimas de la avalancha en California

Los cuerpos de las ocho víctimas de una letal avalancha en la Sierra Nevada de California no han podido ser recuperados debido a las extremas condiciones climáticas, dijeron este jueves las autoridades.

"Los esfuerzos de recuperación deben prolongarse al fin de semana", dijo en un comunicado la oficina de la sheriff del condado de Nevada, con jurisdicción en el caso.

Un alud del tamaño de una media manzana de casas impactó a un grupo de nueve esquiadores y cuatro guías el martes, cuando regresaban de una paseo de tres días en la región próxima al pico Castle, una montaña de 2.777 metros, popular destino turístico en la costa oeste de Estados Unidos.

Seis personas fueron rescatadas con vida por los socorristas la tarde del martes, dos de ellas sin poder moverse por las heridas que sufrieron tras la avalancha, la más mortal en Estados Unidos desde 1981.

Muy cerca, los rescatistas encontraron los cuerpos sin vida de otras ocho personas, entre ellas tres guías del grupo de excursiones Blackbird Mountain Guides.

Una persona continúa desaparecida y las autoridades presumen que haya fallecido, detalló el miércoles Shannan Moon, sheriff del condado de Nevada.

Las autoridades no revelaron las identidades de las víctimas, pero informaron que provenían de varios estados del país.

La tragedia conmocionó a la región, pero también generó una serie de cuestionamientos, dado que los servicios meteorológicos habían pronosticado extremas condiciones y altas probabilidades de avalancha en la región debido al avance de una poderosa tormenta que ha causado inundaciones, copiosas nevadas y potentes ráfagas de viento.

La región ha acumulado unos 2,4 metros de nieve en los últimos siete días de acuerdo con el laboratorio de la Sierra Central de UC Berkeley en el paso Donner, próximo al lugar de la avalancha.

Blackbird Mountain Guides advirtió el domingo en sus redes sociales que se avecinaba una "gran tormenta" y recomendaba "precaución adicional esta semana". El video describiendo nuevas acumulaciones de nieve fue filmado en el monte Rose, también en la Sierra Nevada, a una hora del pico Castle.

La compañía emitió sus condolencias y defendió el profesionalismo de su equipo en un comunicado la noche del miércoles, pidiendo a la comunidad "abstenerse de especular".

"Aún no tenemos las respuestas, y puede que pase algún tiempo antes de que las tengamos (...) las investigaciones están en curso", agregó.