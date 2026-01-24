El City respira ante el Wolverhampton y se acerca al Arsenal

El Manchester City logró ante el Wolverhampton (2-0) su primera victoria de 2026 en Premier League, este sábado en la 23ª jornada, lo que le permite mantenerse en contacto con el Arsenal, líder con cuatro puntos de ventaja, antes de su choque del domingo contra el Manchester United.

Los jugadores dirigidos por Pep Guardiola, que solo habían sumado tres puntos de doce desde principios de mes y venían de dos duras derrotas ante el Manchester United (2-0) y el Bodo/Glimt (3-1) -en Champions-, no tuvieron que forzar la máquina para dominar al colista, hasta el punto de que el técnico catalán optó por no alinear de inicio a Erling Haaland ni a Phil Foden.

El partido fue un estreno perfecto para el central Marc Guéhi, recién llegado del Crystal Palace para paliar la ausencia de Rúben Dias y taponar las grietas aparecidas en las últimas semanas.

El otro fichaje destacado de este mercado, Antoine Semenyo, también aprovechó para anotar su primer gol en la Premier con los Sky Blues (45+2’), con una ejecución impecable: control con la derecha y disparo con la izquierda.

Los Citizens habían abierto el marcador ya al inicio del encuentro por medio de Omar Marmoush (6’), que marcó por primera vez en liga desde mayo de 2025.

El equipo de Mánchester tiene un calendario sobrecargado en febrero, especialmente si no se impone el miércoles en la Liga de Campeones contra el Galatasaray y tiene que conformarse con la repesca (eliminatoria a ida y vuelta para estar en octavos).

”Parece que estemos malditos, o algo así”, afirmaba el técnico del Tottenham, Thomas Frank, antes del desplazamiento a Burnley.

Si bien la lista de lesionados es impresionante (Palhinha, Kulusevski, Maddison, Bergvall, Bentancur, Kudus, Richarlison y Davies), esta excusa no se sostiene tras este empate (2-2) en el campo del penúltimo, el Burnley, que no gana un partido de liga desde hace tres meses.

Los Spurs creyeron haber hecho lo más difícil al inaugurar el marcador con Micky Van de Ven (38’), pero fueron alcanzados pronto tras un gol de Axel Tuanzebe, completamente solo en medio del área (45+1’), y otro de Lyle Foster (69’).

No empataron hasta el tramo final, por el medio del argentino Cuti Romero (90’, 2-2).

Decimocuartos, con ocho puntos de ventaja sobre el primero en descenso, el Tottenham también puede temer un febrero muy complicado, con cuatro rivales de primer nivel: Manchester City, Manchester United, Newcastle y Arsenal.

Una semana después del derbi ganado en casa del Tottenham (2-1), el West Ham (18º) sumó tres puntos cruciales en la lucha por la permanencia al imponerse con facilidad al Sunderland (3-1).

Titubeantes en el inicio, los Hammers lograron imponerse poco a poco en los duelos y marcar la diferencia gracias a un cabezazo perfecto de Crysencio Summerville (14’) y un penalti de Jarrod Bowen (28’, antes de un tercer tanto con un disparo desde veinte metros de Mateus Fernandes (43’).

La reducción del marcador por Brian Brobbey (66’) no hizo dudar realmente al London Stadium.

Esta victoria permite a los hombres de Nuno Espírito Santo ponerse provisionalmente a dos puntos del primer equipo fuera del descenso, el Nottingham Forest (17º), que tendrá un desplazamiento complicado a Brentford el domingo.

Además, tras ir perdiendo a la media hora ante el Brighton (12º), el Fulham (7º) logró darle la vuelta al marcador a veinte minutos del final y terminó imponiéndose en el tiempo añadido gracias a un libre directo de Harry Wilson (2-1).