El ciclista español Oier Lazkano es suspendido por "anomalías" en su pasaporte biológico

El español Oier Lazkano quedó suspendido provisionalmente por la Unión Ciclista Internacional (UCI) por "anomalías no explicadas en su pasaporte biológico de deportista en 2022, 2023 y 2024", anunció la instancia este jueves.

El pasaporte biológico es un "dosier electrónico individual" en el que son "consignados los resultados de todos los controles antidopaje", precisó la UCI, que anunció que "no habrá más comentarios" sobre este asunto mientras el procedimiento siga en curso.

El corredor de 25 años, que se unió este año al equipo Bora-Hansgrohe después de estar en las filas del Movistar de 2022 a 2024, no compite desde la clásica París-Roubaix del pasado 13 de abril, donde fue 117º (último).

En su palmarés tiene el título de campeón de España en ruta en 2023 y una victoria de etapa en el Tour de Valonia de 2022.