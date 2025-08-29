El ciclista Chris Froome es hospitalizado tras una caída en un entrenamiento

El británico Christopher Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia, fue hospitalizado este miércoles luego de haber sufrido una caída durante un entrenamiento en Francia, anunció este jueves su equipo, Israel-Premier Tech.

"Chris Froome fue trasladado en helicóptero al hospital de Tolón luego de un grave accidente durante el entrenamiento. Afortunadamente su estado es estable no y se ha constatado ninguna lesión en la cabeza, pero las pruebas confirmaron un neumotórax, cinco costillas rotas y la fractura de una vértebra lumbar, que será operada este jueves", explicó su equipo en un comunicado, también publicado en las redes sociales del corredor de 40 años.

El equipo precisó que "ningún otro ciclista ni vehículo" se vieron implicados en el accidente.

En el Israel-Premier Tech desde 2021, el "keniano blanco" había participado en la Vuelta a Polonia a comienzos de agosto, donde fue 68º en la general.

Después de su dura caída sufrida en el Critérium du Dauphiné en 2019, que le supuso una fractura de fémur, el doble vencedor de la Vuelta a España, que vivió sus mejores años en el equipo Sky, no logró recuperar su nivel.

Su última victoria se remonta a 2018 cuando conquistó el Giro de Italia.