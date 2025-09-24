El chileno Tabilo derrota a Musetti y logra el tercer título de su carrera en Chengdu

El tenista chileno Alejandro Tabilo (N.112 del ranking) logró el tercer título de su carrera y el primero en 2025 tras imponerse este martes al italiano Lorenzo Musetti (N.9) en la final del torneo ATP 250 de Chengdu, China, por 6-3, 2-6 y 7-6 (7/5).

Un único break en el octavo juego permitió a Tabilo llevarse la primera manga, pero en la segunda el italiano reaccionó e igualó el partido fácilmente tras romper dos veces el servicio del chileno.

En el tercer y decisivo, Tabilo, de 28 años, salvó un momento muy complicado cuando Musetti dispuso de dos pelotas de partido en el 12º juego.

El tenista chileno, nacido en Canadá, logró retener su juego y en el 'tie-break' pudo cerrar la victoria en la primera ocasión que dispuso.

Es el tercer torneo ATP que conquista Tabilo, tras Mallorca y Auckland, ambos en 2024, año en el que alcanzó su mejor clasificación en el circuito masculino (19º).

. Individual masculino - Finales:

Alejandro Tabilo (CHI) derrotó a Lorenzo Musetti (ITA/N.1) 6-3, 2-6, 7-6 (7/5)