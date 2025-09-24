Deportes

El chileno Tabilo derrota a Musetti y logra el tercer título de su carrera en Chengdu

El chileno Tabilo derrota a Musetti y logra el tercer título de su carrera en Chengdu
El chileno Alejandro Tabilo le devuelve una bola al italiano Lorenzo Musetti en la final del torneo de tenis de Chengdu, en China, el 23 de septiembre de 2025 -
AFP
24 de septiembre de 2025

El tenista chileno Alejandro Tabilo (N.112 del ranking) logró el tercer título de su carrera y el primero en 2025 tras imponerse este martes al italiano Lorenzo Musetti (N.9) en la final del torneo ATP 250 de Chengdu, China, por 6-3, 2-6 y 7-6 (7/5).

Un único break en el octavo juego permitió a Tabilo llevarse la primera manga, pero en la segunda el italiano reaccionó e igualó el partido fácilmente tras romper dos veces el servicio del chileno.

En el tercer y decisivo, Tabilo, de 28 años, salvó un momento muy complicado cuando Musetti dispuso de dos pelotas de partido en el 12º juego.

El tenista chileno, nacido en Canadá, logró retener su juego y en el 'tie-break' pudo cerrar la victoria en la primera ocasión que dispuso.

Es el tercer torneo ATP que conquista Tabilo, tras Mallorca y Auckland, ambos en 2024, año en el que alcanzó su mejor clasificación en el circuito masculino (19º).

. Individual masculino - Finales:

Alejandro Tabilo (CHI) derrotó a Lorenzo Musetti (ITA/N.1) 6-3, 2-6, 7-6 (7/5)

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR