El checo Lehecka saca primer billete masculino a cuartos del Abierto de EEUU

El checo Jiri Lehecka derrotó el domingo al francés Adrian Mannarino y es el primer hombre clasificado a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, donde podría chocar con Carlos Alcaraz.

Lecheka, de 23 años, se impuso a Mannarino, de 37, en la apertura de los octavos de final por 7-6 (7/4), 6-4, 2-6 y 6-2.

El francés, debutante en una cuarta ronda del Grand Slam de Nueva York, hizo un amago de remontada tras la pérdida de los dos primeros sets.

Mannarino se apropió del tercer parcial y logró el primer break del cuarto, pero después necesitó un tiempo muerto médico para recibir masajes en las piernas y acabó cediendo en su sexto intento por llegar a unos cuartos de Grand Slam.

"Estoy un poco sin palabras porque ha sido un partido increíble", dijo Lehecka, clasificado por segunda vez para unos cuartos de Grand Slam tras el Abierto de Australia de 2023.

"Definitivamente ha sido una semana y media increíble para mí. He estado jugando bien", se felicitó el checo, que entrará en el top-20 de la ATP tras el torneo.

El checo jugará los cuartos frente al ganador del duelo entre el español Alcaraz y el francés Arthur Rinderknech.