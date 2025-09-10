El calor modifica horarios de 35 km marcha y maratones del Mundial de Tokio

Las carreras de 35 km marcha del sábado y los maratones femenino (domingo) y masculino (lunes) del Mundial de atletismo de Tokio 2025 fueron adelantados media hora por la previsión de altas temperaturas, informó este jueves la Federación Internacional (World Athletics).

"Debido a la previsión de elevadas temperaturas y para proteger la salud y la seguridad de los competidores, todas las pruebas en carretera de los tres primeros días del Mundial de atletismo de Tokio 2025 comenzarán 30 minutos antes de lo programado", explicó World Athletics en su comunicado.

De esta forma, las carreras de 35 km marcha (hombres y mujeres), que abrirán esta vigésima edición del Mundial, empezarán a las 07h30 locales (05h30 GMT) del sábado.

El maratón femenino tendrá lugar el domingo y el masculino el lunes, ambos a la misma hora.

Inicialmente se había previsto empezar a las 08h00 y con ello favorecer "una mayor afluencia de público" pero se decidió esta modificación por las inusuales temperaturas.

Por el momento, las pruebas de 20 km marcha, previstas el sábado 20 en la penúltima jornada del Mundial, se mantienen en sus horarios iniciales: 07h30 (05h30 GMT) la prueba femenina y 09h50 (07h50 GMT) la masculina.

Este Mundial se desplazó de las fechas habituales de agosto a septiembre para reducir el impacto de las altas temperaturas del verano japonés "pero los niveles este año (en septiembre) están siendo iguales a los de pleno verano", constató World Athletics en su texto.

En los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, disputados en julio y agosto, las pruebas de marcha y maratón se deslocalizaron a Sapporo (norte del país) buscando temperaturas más bajas.

El Mundial de atletismo más impactado por las altas temperaturas sigue siendo el de Doha en 2019, que se desplazó incluso a finales de septiembre y principios de octubre por el calor del verano en el emirato.

El estadio estaba refrigerado pero las pruebas en carretera (marcha y maratón) se disputaron en plena madrugada local, para reducir el impacto del calor, pero aún así se sucedieron los abandonos por las exigentes condiciones climáticas.