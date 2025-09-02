El brasileño Yago Dora se proclama campeón del mundo de surf

El brasileño Yago Dora se proclamó campeón del mundo de surf tras imponerse en las finales de la World Surf League, un campeonato que reunió a la élite de esta disciplina en Cloudbreak, en las Islas Fiyi.

Luego de haber acabado líder en la clasificación de la temporada regular, Dora se impuso en la final de los play-offs al estadounidense Griffin Colapinto, confirmando el dominio del surf brasileño en la última década.

A sus 29 años, Dora se convierte en el quinto surfista del gigante sudamericano que se proclama campeón del mundo de la disciplina tras Gabriel Medina (2014, 2018, 2021), Adriano de Souza (2015), Italo Ferreira (2019) y Filipe Toledo (2022, 2023).

Dora sucede en el palmarés de la WSL al hawaiano John John Florence, único surfista que ha plantado cara a la generación dorada brasileña (conocida como "Brazilian Storm" o "Tormenta Brasileña", con los únicos tres títulos que no han ganado el país sudamericano en categoría masculina (2016, 2017 y 2024).

En mujeres, la joven australiana Molly Picklum derrotó en la final a la actual campeona olímpica, la estadounidense Caroline Marks, y se apuntó su primer título mundial.