El brasileño Bindilatti dona su casco al COI en su despedida olímpica

Edson Bindilatti, emblema del bobsleigh en Brasil y que a sus casi 47 años disputó sus sextos y últimos Juegos Olímpicos, se despidió del evento este domingo con un decimonoveno puesto con el bob a 4 con el equipo de su país, tras lo cual donó su casco al Comité Olímpico Internacional (COI).

Según informó la Confederación Brasileña de Deportes de Hielo (CBDG), ese casco pasará a formar parte de las colecciones del Museo Olímpico que el COI tiene en Lausana (Suiza).

Esta misma semana, la delegación brasileña ya donó para el mismo museo los icónicos uniformes de Moncler que Lucas Pinheiro Braathen y Nicole Silveira lucieron como abanderados en la ceremonia de apertura del pasado 6 de febrero.

Bindilatti mejoró en un puesto con el bob a 4 (junto a Luis Bacca, Rafael Souza y Davidson Henrique de Souza) el vigésimo lugar que había conseguido hace cuatro años en Pekín 2022.

En despedida, el emblemático piloto de bob consiguió así su mejor posición olímpica, aunque Brasil quedó penúltimo entre los veinte participantes de la cuarta y última manga, que hacia las veces de final.

Alemania triunfó consiguiendo oro y plata con sus dos equipos, mientras que Suiza se quedó con el bronce.

Los ocupantes del bob alemán ganador fueron Johannes Lochner, Thorsten Margis, Jorn Wenzel y Georg Fleischhauer.