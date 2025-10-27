El boxeador venezolano Alejandro Ortiz pierde por KO ante el francés Bakary Samaké

El boxeador francés Bakary Samaké derrotó por KO al venezolano Alejandro Ortiz, este sábado en Levallois-Perret, en la periferia de París, para conservar su invencibilidad en -70 kgs.

Samaké, de 22 años, cuenta ahora con 19 victorias en otras tantas peleas, 11 por KO.

El púgil galo infligió un KO monstruoso a Ortiz, enviado a la lona en el quinto asalto de un golpe de derechas, y reforzó su estatus de principal aspirante a la CMB.

Ortiz, de 23 años, concedió por su parte su primera derrota en 26 combates.