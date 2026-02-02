El belga Arne Marit da a Red Bull la cuarta victoria en el Challenge de Mallorca

El ciclista belga Arne Marit se impuso este domingo en el Trofeo Palma, quinta y última etapa del Challenge de Mallorca, para darle a su equipo, el Red Bull Bora, su cuarto triunfo en cinco carreras.Marit, que acaba de incorporarse al conjunto alemán después de tres temporadas en Intermarché, superó al esprint al alemán Max Kanter (Astana) y a su compañero italiano Alessio Magagnotti para lograr, a sus 27 años, la segunda victoria como profesional.En Mallorca, Red Bull Bora rozó el pleno con una victoria en la contrarreloj por equipos del jueves y los dos triunfos de Remco Evenepoel: el viernes en el Trofeo Serra de Tramuntana y el sábado en el Trofeo Andratx-Pollença.Sólo se les escapó la primera prueba, que se llevó el portugués Antonio Morgado (UAE) en el Trofeo Calvià del miércoles.