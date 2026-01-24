El Bayern deja de ser invencible en la Bundesliga

Ya no es imparable: el Bayern de Múnich registró su primera derrota de la temporada en la Bundesliga al perder 2-1 en su estadio ante el Augsburgo, este sábado en un derbi bávaro en la 19ª jornada del campeonato alemán.

Nada hacía pensar en ese desenlace cuando el defensa japonés Hiroki Ito adelantó a los muniqueses en el minuto 23, elevándose para rematar de cabeza un saque de esquina lanzado por el francés Michael Olise, pero en la recta final del choque los visitantes sorprendieron dando la vuelta al marcador, con los tantos sucesivos del brasileño Arthur Chaves (75’) y del francés Han-Noah Massengo (81’).

En el descuento final, el Bayern rozó el empate con un disparo al larguero de Olise.

El colombiano Luis Díaz también tuvo una buena ocasión para marcar avanzada la primera mitad, pero su falta de efectividad en esta ocasión, al igual que la del inglés Harry Kane, permitió al Augsburgo, que sube al decimotercer lugar y toma oxígeno en la lucha por la permanencia, llegar con vida a la segunda mitad.

El Bayern se queda con 50 puntos y ahora el Borussia Dortmund (2º, 39), que juega en el último turno del sábado en el campo del Unión Berlín (9º), tiene la oportunidad de salpimentar un poco la lucha por el título acercándose a 8 unidades del hasta ahora líder intocable.

En cualquier caso, la enorme ventaja conseguida por el vigente campeón no hace pensar todavía que su hegemonía sea cuestionada, pero este resultado evitará en cualquier caso que el Bayern pueda acabar la temporada liguera invicto, algo que en Alemania solo logró el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso (90 puntos, con 28 victorias y 6 empates), en la temporada 2023-2024.