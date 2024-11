El base brasileño Raul Neto ficha por el Barça hasta final de temporada

El base brasileño Raul Neto es nuevo jugador del Barcelona hasta final de temporada para sustituir al argentino Nicolás Laprovíttola, que estará de baja durante varios meses por una rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión del menisco externo de la rodilla derecha, informó este lunes la entidad azulgrana.

"Vengo con muchas ilusiones y ganas. Ya he hablado con un par de jugadores, he visto los partidos y estoy preparado para jugar y ayudar al máximo al equipo", dijo en declaraciones los medios del club.

El brasileño, de 1,86 metros y 82 kilos de peso, pasó la revisión médica en el Hospital de Barcelona y en los Servicios Médicos de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

El nuevo jugador, que cuenta con pasaporte italiano, llega procedente del Esporte Clube Pinheiros.

"Ahora me encuentro en el mejor momento de los últimos dos años. Me he recuperado totalmente de la rodilla y he recuperado ritmo. Me encuentro muy bien y pienso en el esfuerzo y todos los momentos duros que he vivido en el último año para llegar a uno de los mejores equipos de Europa como el Barça, competir y ganar títulos", prosiguió el base de 32 años.

Entre 2015 y 2023, militó en varios equipos de la NBA como Utah Jazz, Philadelphia 76ers, Washington Wizards y Cleveland Cavaliers, llegando a jugar 435 partidos.

"He pasado por la NBA y la selección y, como jugador, lo daré todo en pista. Me gusta defender y jugar para el equipo, hacer lo que se necesite en el momento del partido y de la temporada para ganar", incidió.

También disputó cuatro temporadas en la ACB, concretamente en el Guipuzcoa Basket (2011/14) y en el UCAM Murcia (2014/15).

Con la selección brasileña ha disputado el Campeonato de las Américas (2013), los Mundiales (2010, 2014 y 2023) y los Juegos Olímpicos (Londres 2012, Rio 2016 y París 2024).

'Raulzinho', como también es conocido, tuvo la oportunidad de debutar en la Euroliga la temporada pasada, con el Fenerbahçe en 2023, pero una grave lesión de rodilla le impidió sumar más partidos en esa competición.

Neto será el quinto jugador nacido en Brasil que viste la camiseta azulgrana de baloncesto. Antes lo hicieron Anderson Varejao, Marcelinho Huertas, Wesley Sena y Vitor Faverani (2017).