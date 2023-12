El Barcelona respira antes de Navidad con triunfo sufrido ante el Almería

El Barcelona se impuso 3-2 al Almería, este miércoles en la 18ª jornada del campeonato español, un triunfo que le sirve para respirar poniendo fin a su racha de tres partidos sin ganar, justo antes del parón navideño.

A pesar del doblete del capitán Sergi Roberto (minutos 60 y 83), los azulgranas no tuvieron un partido fácil.

El Almería, colista de la Liga con tan solo cinco puntos en 17 partidos, le remontó dos veces el partido a los jugadores dirigidos por Xavi Hernández, que recibieron pitos en su estadio.

- "Inaceptable" para Xavi -

El propio Xavi consideró "normales" los pitos: "No me gustan pero entiendo a la gente. No nos puede faltar alma. La primera parte ha sido inaceptable, el equipo no tiene ese alma que teníamos el año pasado. Ni agresividad, ni concentración. O corremos como animales o no nos llega. O nos dejamos la piel y la vida o no ganaremos nada. Hay que espabilar. Si no llega el fútbol hay que llegar por alma".

A pesar de que el Barça comenzó dominando el partido, no se adelantó hasta el minuto 33 por medio de Raphinha.

Otro brasileño, Leo Baptistao, igualó antes del descanso (41).

La segunda parte se reanudó también con dominio de los azulgranas. Sergi Roberto, con un gran remate de cabeza tras un saque de esquina, fue el encargado de adelantarlos de nuevo, aunque Edgar González logró igualar con un gol (71) en el que el portero del Barcelona, Iñaki Peña, estuvo poco afortunado en una salida.

La intranquilidad se apoderaba del público hasta que otra vez Sergi Roberto conseguía establecer el 3-2 definitivo, aunque el Almería tuvo una última oportunidad al final del partido que no entró por una buena parada de Peña.

- Amistoso en Dallas -

El gran protagonista azulgrana, Sergi Roberto, también respondió sobre los pitos: "He escuchado aplausos cuando el equipo lo necesitaba. Ahora hay que estar más unidos que nunca. No nos podemos descolgar más en la Liga. En enero vienen más competiciones. Necesitamos estar más juntos que nunca".

El Barcelona se sitúa tercero de la Liga con 38 puntos, a cuatro del Real Madrid (2º) que juega este jueves contra el Alavés (14º) en Vitoria y a seis del Girona (1º) que viaja a la cancha del Betis (7º).

Tras empatar 3-3 frente al Getafe (8º) el martes, el Atlético de Madrid es cuarto, con 35 puntos, y con un partido por jugar el sábado 23 de diciembre en el Metropolitano contra el Sevilla (13º).

Tras el partido frente al Almería los azulgranas viajan a Dallas para disputar un amistoso contra el Club América mexicano el jueves 21 de diciembre.

El equipo de Xavi volverá a la Liga el 4 de enero recibiendo a Las Palmas.