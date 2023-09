El Barça golea al Betis y mete presión al Real Madrid

El Barcelona ganó 5-0 al Betis este sábado en la quinta jornada liguera, colocándose provisionalmente líder del campeonato y metiendo presión al Real Madrid, que recibe el domingo a la Real Sociedad.

Los azulgranas arrebataron el primero puesto a los merengues con los goles de Joao Félix (25), Robert Lewandowski (32), Ferran Torres (62), Raphinha (66) y Joao Cancelo (81).

El Barça se hizo desde el primer minuto con el dominio del balón ante un Betis, que no supo aprovechar sus oportunidades.

"En el primer tiempo pudimos cambiar el destino del partido si hubiéramos transformado las ocasiones", se lamentó el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini.

El Barça se adelantó cerca de la media hora cuando Joao Felix aprovechó un balón al área de Oriol Romeu para superar al portero Rui Silva y marcar casi sin ángulo (25).

El luso, cedido por el Atlético de Madrid, se estrenaba como goleador con la camiseta azulgrana en su primer partido como titular como su compatriota Joao Cancelo, que también inauguró su cuenta goleadora (81).

"Les veo felices, contentos y con ganas de ser importantes", dijo Xavi Hernández sobre los dos portugueses.

Joao Félix volvió a aparecer poco después para dejar pasar bajo sus piernas un pase de Christensen para la llegada de Lewandowski que prácticamente a bocajarro hizo el 2-0 (32).

- Ferran sucede a Messi -

El Betis mejoró en la segunda parte, tuvo más el balón y se acercó más al área azulgrana, pero cuando mejor estaba el conjunto visitante, el Barça le puso la puntilla.

Ferran Torres batió a Francisco Vieites, sustituto del lesionado Rui Silva (45), con un saque de falta que superó a la barrera por un lado (62).

Cuestionado al término de la última temporada, Ferran Torres se ha convertido en un puntal del Barça en la actual, con tres tantos en cinco partidos.

"En verano me dijo que no se iba, que sólo pensaba en triunfar en el Barça, que tenía margen de mejora y él solito ha girado la tortilla. Me alegro mucho por él", afirmó Xavi sobre Ferran.

Su tanto fue el primero del Barcelona de falta desde que Messi marcara su último tiro libre de azulgrana en mayo de 2021.

El Barça amplió su cuenta apenas tres minutos después, cuando Raphinha, recién entrado en el campo por Joao Felix (63), con un disparo desde la frontal (66).

El Betis no bajó los brazos, pero fue incapaz de superar la presión del Barça, que se pone provisionalmente líder del campeonato.

Antes, el Atlético de Madrid sufrió su primera derrota de la temporada 3-0 en Valencia.

Un doblete de Hugo Duro (5, 34) y un gol de Javi Guerra (54) dieron la victoria al Valencia ante un conjunto 'colchonero' superado por la presión y la defensa local.

- "El partido más flojo" -

"Hicimos el partido más flojo desde que llegué al club", dijo tras el encuentro el técnico del Atlético, Diego Simeone.

El Valencia se adelantó pronto en el marcador con un remate casi sin ángulo de Hugo Duro (5) haciéndose dueño del juego ante un Atlético muy impreciso en sus acciones.

El dominio local se tradujo en el 2-0 de nuevo por obra de Hugo Duro, que aprovechó un balón al área tras un error del Atlético (34).

El Valencia, con la ventaja en el marcador, salió más replegado en el segundo tiempo, dispuesto a no dejar escapar el partido.

El Atlético aprovechó el paso atrás del Valencia para llegar más al área contraria, pero siguió sin encontrarse a sí mismo y el tanto de Javi Guerra (54) fue la puntilla para los rojiblancos.

En el primer partido del día, el Ahtletic de Bilbao también goleó 3-0 al Cádiz y el Mallorca se apuntó su primera victoria de la temporada al imponerse 1-0 en el campo del Celta.