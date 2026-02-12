El australiano Woods causa sensación con su oro olímpico en moguls

El australiano Cooper Woods calentó los ánimos en la nieve de Livigno al proclamarse campeón olímpico de moguls (baches) en el esquí acrobático de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, superando este jueves a la leyenda canadiense Mikael Kingsbury.

Woods, de 25 años, se impuso con la misma puntuación (83.71) que Kingsbury, al que relegó a la plata por la notación en los esquíes, dando así una de las mayores sorpresas de estos Juegos.

El bronce fue para el japonés Ikuma Horishima (83.44).

El australiano, llorando por la emoción a su llegada, tenía hasta ahora como resultado más destacado un segundo puesto en la Copa del Mundo de 2024.

Es decir, casi un gota en el océano al lado del impresionante palmarés de 100 victorias en el circuito y nueve títulos mundiales de Kingsbury, que consiguió además el oro olímpico en esta prueba en 2018.