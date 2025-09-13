El atletismo ucraniano lo tiene "más difícil" que el resto, dice su presidenta

La presidenta de la Federación Ucraniana de Atletismo, Olha Saladuha, estaría feliz si su delegación puede conseguir alguna medalla en el Mundial de Tokio, sea del color que sea, porque para su país resulta "más difícil" que para el resto, dijo a la AFP.

Ucrania ha enviado un equipo de 23 deportistas (13 hombres, 10 mujeres) al Mundial de atletismo, que ha comenzado este sábado en la capital japonesa.

Es su tercera participación en esta competición desde que Rusia le atacó en febrero de 2022 e inició un conflicto que sigue en curso.

"Sabemos que las medallas no son fáciles de conseguir", explicó a la AFP Saladuha, que fue campeona del mundo de triple salto en 2011, además de bronce olímpico en 2012 y tres veces oro europeo al aire libre.

"Cada escalón hacia el podio es más difícil para los ucranianos que para la mayor parte de rivales", estimó.

"Nuestros atletas viajan más tiempo, se enfrentan a un estrés constante sobre sus familiares que han quedado en el país y a veces se pierden competiciones por cuestiones logísticas", añade.

"Pero siguen luchando", se enorgullece.

Para contrarrestar las limitaciones, la Federación Ucraniana de Atletismo organizó una concentración de entrenamiento previa a este Mundial en el propio Japón, "para que el equipo se adaptara, se recuperara del viaje y se preparara con estabilidad antes del campeonato".

Las principales opciones ucranianas de medallas en Tokio 2025 parecen reposar, como desde hace años, en el salto de altura.

La plusmarquista mundial Yaroslava Mahuchikh, vigente campeona olímpica y mundial, defenderá su corona.

En la categoría masculina, Oleh Doroshchuk aparece como un serio aspirante en la prueba masculina después de haber ganado la reunión de la Liga de Diamante de Bruselas en agosto y de ser segundo en la final de ese circuito en Zúrich.

- "Energía perdida" -

Para Olha Saladuha, las condiciones a las que se enfrentan los deportistas ucranianos desde hace ahora tres años hacen que su presencia en Tokio sea ya un hecho excepcional.

"Para clasificar al Mundial, los atletas deben respetar las mínimas o acumular puntos de ranking. Eso significa que necesitan participar en competiciones internacionales regularmente, lo que es complicado para los ucranianos", explica.

"Para los hombres, los visados no son siempre fáciles de obtener. Y el viaje en sí mismo se ha convertido en un desafío. Lo que antes tomaba dos o tres horas en avión significa ahora uno o varios días de viaje en autocar para llegar a un aeropuerto del extranjero", detalla la dirigente del atletismo ucraniano.

"Todo esto tiene un impacto directo en los resultados. No se trata solamente de entrenar. Se trata de la energía perdida en el camino, de vivir bajo el estrés constante de la guerra. Muchos atletas tienen parientes o amigos en el frente y algunos atletas y entrenadores han estado en él. Desgraciadamente, no todos siguen con vida", lamenta.

Para Saladuha, el presidente de World Athletics, Sebastian Coe, es "un amigo de verdad" de su país por mantenerse firme en su negativa a reintegrar en las competiciones de atletismo a Rusia y su aliada Bielorrusia.