El argentino Zeballos y el español Granollers ganan el US Open en dobles

La pareja hispano-argentina compuesta por Marcel Granollers y Horacio Zeballos conquistó este sábado su segundo título del Gran Slam con una agónica remontada en la final del Abierto de Estados Unidos.En la pista central Arthur-Ashe, los quintos cabezas de serie se impusieron 3-6, 7-6 (7/4), 7-5 a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski después de salvar tres bolas de partido en el último set de un largo combate de casi dos horas y media."Cuando juegas este tipo de partidos, es muy injusto que haya un ganador y un perdedor", dijo Zeballos tras este desenlace pleno de suspense.Ya ganadores de Roland Garros en junio contra la dupla británica, Granollers y Zeballos son la primera pareja masculina desde 2019 en ganar dos títulos del Grand Slam en la misma temporada.A sus 40 años, Zeballos se convirtió en el primer argentino en conquistar el torneo de dobles del torneo de Nueva York.Granollers, por su parte, sucede a sus compatriotas Sergio Casal y Emilio Sánchez Vicario, vencedores del US Open en 1988.Carlos Alcaraz, estrella actual del tenis español y finalista el domingo del torneo individual, siguió con nervios la final de dobles desde el interior de la cancha mientras terminaba su entrenamiento.Junto a la bicicleta estática, Alcaraz dio saltos de alegría al lado de su entrenador, Juan Carlos Ferrero, cuando Granollers y Zeballos culminaron su remontada.Rafael Nadal se unió también a las felicitaciones. "¡Qué gran título en el US Open! ¡Enhorabuena Marcel Granollers y Horacio!", escribió el gigante del tenis español en su cuenta de X.