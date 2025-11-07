El argentino Colapinto es ratificado como piloto de Alpine para 2026

El argentino Franco Colapinto fue ratificado este viernes como piloto de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1, anunció la escudería.

Colapinto, de 22 años, volverá a formar dupla con el francés Pierre Gasly.

"Vamos Nene", publicó Alpine en redes sociales, con un emoticono de la bandera de Argentina, en vísperas del inicio del fin de semana de competencia en el Gran Premio de Brasil.

Colapinto "completa nuestro line-up de pilotos para 2026, dándole estabilitad y continuidad a nuestro equipo para la era de nuevas reglas", agregó.

La reglamentación de la próxima temporada de la F1 trae cambios, con monoplazas "más ligeros, más potentes y con mayor énfasis en la habilidad del piloto", según espera la FIA (Federación Internacional de Automovilismo).

"Tengo buenas sensaciones para 2026", celebró Colapinto en declaraciones divulgadas por Alpine.

"Para mí representar a mi país en este deporte (...) es algo que soñé toda mi vida. Estoy realmente emocionado de haber vuelto este año a la Fórmula 1, pero estoy aún más emocionado de regresar en 2026 con el mismo equipo, con la misma gente", continuó.

Colapinto revolucionó a Argentina en 2024, en su primer año en la máxima categoría de los motores, pero ha tenido un 2025 complicado, sin haber inaugurado su casilla de puntos hasta el momento.

"Cuando tienes resultados difíciles es cuando realmente aprendes más", expresó el piloto, que agradeció el apoyo de la afición argentina, que suele movilizarse en masa para seguirlo en los grandes premios, un respaldo que considera "de otro planeta".

Su coequipero Gasly, de 29 años, totaliza 20 puntos esta campaña. Ha sumado en cinco carreras, con el sexto puesto en el Gran Premio de Gran Bretaña, en julio, como mejor figuración.