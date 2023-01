El argentino Cerúndolo avanza en Australia, Etcheverry y Podoroska caen

El argentino Francisco Cerúndolo, 28º sembrado del cuadro, remontó el miércoles un set en contra al francés Corentin Moutet (3-6, 6-4, 6-2, 7-5) para avanzar a tercera ronda del Abierto de Australia, pero sus compatriotas Tomás Etcheverry y Nadia Podoroska cayeron eliminados.

Después de haber conseguido el lunes su primera victoria en un Grand Slam, el bonaerense de 24 años empezó su segundo encuentro cerca de las 21H00 locales debido a los retrasos en el programa provocados por la lluvia.

En tercera ronda se cruzará con el canadiense Felix Auger-Aliassime, 6º sembrado, que sufrió este miércoles para superar en cinco sets al eslovaco Alex Molcan.

Ante un rival con el que no había jugado nunca y situado en el puesto 62 de la clasificación ATP, a Cerúndolo le costó entrar en el partido y perdió el primer set con una pérdida del servicio casi al final del parcial.

El argentino, que subió casi 100 puestos en la clasificación ATP el año pasado, no perdió la calma y se mostró más dominante en adelante, manejando los puntos con su derecha desde el fondo de la pista y con asiduas subidas a la red para rematar.

Cedió un quiebre en la segunda manga, lo recuperó justo después y con una ruptura en la recta final se apuntó el segundo parcial.

"Fue un partido complicado, con mucha espera por la lluvia, horas en el club haciendo nada, luego sales a la cancha a las 9 de la noche, con mucho viento, frío", dijo Cerúndolo a la AFP.

"No lograba ponerme en ritmo, estaba muy incómodo en la cancha, él me jugaba bolas distintas y no entendía que tenía que subir mucho a la red. En el segundo set, me di cuenta de eso y eso fue la clave", agregó.

Espoleado por compatriotas desde la grada y ante la creciente desesperación del francés, Cerúndolo no dio opción en el tercer parcial, resuelto en poco más de media hora, y no perdió la calma ante la presión de Moutet en el último set.

Como Cerúndolo, Etcheverry consiguió esta semana en Australia su primera victoria en un Grand Slam, pero no pudo en segunda ronda contra el italiano Jannik Sinner (6-3, 6-2, 6-2), uno de los jóvenes más prometedores del circuito.

El platense de 23 años había superado en primera ronda al francés Gregoire Barrere pero no pudo hacer nada contra el italiano, cuartofinalista de tres Grand Slams el año pasado, que resolvió el encuentro en menos de dos horas.

También cayó la argentina Nadia Podoroska, semifinalista del Roland Garros de 2020, que en su progresivo regreso tras una lesión sucumbió ante la bielorrusa Victoria Azarenka, doble ganadora en Melbourne (2012, 2013).

Podoroska se anotó el primer juego, pero luego encadenó 12 en contra para un contundente 6-1, 6-0.