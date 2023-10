El Abierto de Australia se extiende a 15 días

La organización del Abierto de Australia anunció el martes que agregará una jornada para convertirse en un evento de 15 días, para reducir los partidos de altas horas de la noche que llegan a extenderse a la madrugada.

El torneo anual de Melbourne, el primero de los cuatro Grand Slam anuales, comenzará en 2024 un día antes, un domingo.

"Hemos escuchado la retroalimentación de los jugadores y aficionados y nos emociona presentar una solución para minimizar los cierres tardíos", declaró el director del Abierto de Australia, Craig Tiley.

"El día adicional logrará esto, beneficiando la programación para aficionados y jugadores", agregó.

El Abierto de Australia no citó específicamente un partido del británico Andy Murray que el año pasado se extendió a las 04H05 y provocó un debate sobre el horario del torneo.

Murray preguntó durante su épica victoria en cinco sets "¿por qué estamos jugando a las 3 am?".

El duelo de cinco horas y 45 minutos contra el australiano Thanasi Kokkinakis terminó a las 04H05.

"No es beneficioso para los jueces, los funcionarios. No creo que sea maravilloso para los aficionados. No es bueno para los jugadores", comentó Murray tras el partido en enero.

El torneo de este año se disputará del 14 al 28 de enero.