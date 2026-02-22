Eileen Gu logra su único oro en Milán-Cortina en el último día

La superestrella del esquí acrobático, la china nacida en Estados Unidos Eileen Gu, evitó irse sin títulos de los Juegos de Milán-Cortina al revalidar su título olímpico en el halfpipe, este domingo en Livigno, en el último día del evento.

Gu, de 22 años, se había quedado con las medallas de plata en las dos pruebas anteriores que había disputado en esta quincena italiana, en slopestyle y big air.

Salió este domingo decidida a desquitarse y firmó una impresionante puntuación de 94,75, que le permitió liderar un podio en el que su compatriota Fanghui Li fue plata (93 puntos) y la británica Zoe Atkin (92,5 puntos) bronce.

En cualquier caso, su balance de un oro y dos platas es inferior al que consiguió hace cuatro años en los Juegos de Pekín 2022, donde fue campeona en halfpipe y big air, y subcampeona en slopestyle, lo que le hizo ser la protagonista local de aquella edición.

En las semanas previas al evento, el caso de Gu, que entonces tenía 18 años, fue muy comentado por su decisión de representar a China, el país de su madre y donde se ha convertido en una estrella de la publicidad, en vez de a Estados Unidos, donde nació y creció.

Con seis medallas (tres oros y tres platas), Gu es la deportista más laureada del esquí freestyle, hombres y mujeres incluidos.

En la final de este domingo, falló en su primer run (30,00 puntos), pero en el segundo se puso ya primera de la prueba con 94,00, que incluso mejoró en la tercera y última manga (94,75).

Esta final del halfpipe debía haberse disputado el sábado, pero una nevada en Livigno obligó a su reprogramación este domingo, en el último día de estos Juegos Olímpicos de Invierno.

China suma así su quinto oro olímpico en Milán-Cortina, donde todos ellos han venido en la recta final del evento, ya que hasta el miércoles de esta semana no había logrado hacer sonar su himno nacional en Italia.

Cuatro de esos títulos han sido en el snowpark de Livigno, donde Su Yiming ganó en snowboard slopestyle y hubo doblete en los saltos acrobáticos (aerials) con Wang Xindi en la prueba masculina y Xu Mengtao en la femenina.

El otro título chino en Milán-Cortina fue el del patinador de velocidad Ning Zhongyan en los 1.500 metros.