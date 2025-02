Egan Bernal gana su primera carrera desde su accidente en una ruta en 2022

El ciclista colombiano Egan Bernal, ganador del Tour de Francia de 2019, ganó el jueves su primera carrera desde el terrible accidente que sufrió en 2022 en el que casi muere.

Bernal, de 28 años, se impuso en el campeonato colombiano de contrarreloj, disputado en Bucaramanga.

Si bien no es su triunfo más prestigioso, tiene un sabor particular para Bernal, del equipo Ineos, que no ganaba una prueba desde su victoria en el Giro de Italia de 2021.

Poco despues de ese triunfo, Bernal estuvo a punto de morir tras un grave accidente en un entrenamiento en Colombia, el 24 de enero de 2022, cuando agachó la cabeza e instantes después chocó a 62 km por hora contra la parte trasera de un autobús detenido.

El accidente le produjo 20 fracturas y riesgo de parálisis.

Pese a que los pronósticos apuntaban al final de su carrera o por lo menos de la alta competencia, regresó a las carreteras un año más tarde y este jueves volvió a la victoria en una prueba.