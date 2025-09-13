Deportes

EEUU vence a los Países Bajos de Bol por el oro mundial de 4x400 m mixto

EEUU vence a los Países Bajos de Bol por el oro mundial de 4x400 m mixto
La estadounidense Alexis Holmes lidera durante la final de 4x400 m mixto por delante de la neerlandesa Femke Bol en el Mundial de atletismo de Tokio, el 13 de septiembre de 2025 Jewel SAMAD
AFP
13 de septiembre de 2025

Estados Unidos, liderado por Alexis Holmes, conservó este sábado su título mundial de relevo 4x400 metros mixto, imponiéndose en la pugna por el título a los Países Bajos de Femke Bol, que fueron plata.

El 'Team USA', con un cuarteto compuesto por Bryce Deadmon, Lynna Irby-Jackson, Jenoah McKriver y Alexis Holmes, terminó en 3 minutos, 8 segundos y 80 centésimas, el mismo tiempo que hace dos años en Budapest.

Países Bajos, campeón olímpico, fue plata con un tiempo de 3:09.96 en un cuarteto donde destacaba Bol, su estrella de los 400 metros vallas.

El bronce fue para Bélgica, con un tiempo de 3:10.61.

España se había quedado unas horas antes en puertas de entrar en la final, con el noveno mejor crono de las series, cuando los ocho primeros se clasificaban a la lucha por las medallas.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR