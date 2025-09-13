EEUU vence a los Países Bajos de Bol por el oro mundial de 4x400 m mixto

Estados Unidos, liderado por Alexis Holmes, conservó este sábado su título mundial de relevo 4x400 metros mixto, imponiéndose en la pugna por el título a los Países Bajos de Femke Bol, que fueron plata.

El 'Team USA', con un cuarteto compuesto por Bryce Deadmon, Lynna Irby-Jackson, Jenoah McKriver y Alexis Holmes, terminó en 3 minutos, 8 segundos y 80 centésimas, el mismo tiempo que hace dos años en Budapest.

Países Bajos, campeón olímpico, fue plata con un tiempo de 3:09.96 en un cuarteto donde destacaba Bol, su estrella de los 400 metros vallas.

El bronce fue para Bélgica, con un tiempo de 3:10.61.

España se había quedado unas horas antes en puertas de entrar en la final, con el noveno mejor crono de las series, cuando los ocho primeros se clasificaban a la lucha por las medallas.