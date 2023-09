"Ecuador es una selección que nos puede poner en dificultades", dice DT Scaloni

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, minimizó este miércoles el favoritismo de la selección campeona del mundo y espera un debut "muy difícil" frente a Ecuador, en el inicio de las clasificatorias sudamericanas para el Mundial 2026.

A nueve meses del título ganado en Catar 2022, Scaloni insistió en que "lo pasado ya está, fue algo histórico, pero ahora toca seguir", el jueves ante los ecuatorianos en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

"El ADN del jugador del fútbol, y sobre todo del argentino, es seguir intentando ganar, seguir compitiendo, respetando a los rivales y sabiendo que ahora va a ser más complejo", dijo el DT, de 45 años.

Scaloni consideró a Ecuador "un muy buen equipo, con un entrenador que tiene una línea de juego marcada. Tiene jugadores en buen nivel. Será muy difícil, es una selección que nos puede poner en dificultades".

- "Equipo definido" -

Para este regreso a la competencia oficial, Scaloni no prevé muchas variantes, tiene "una buena base" y el "equipo definido", dijo.

"Cambiamos poco porque los jugadores no me dan motivos para cambiar. Ecuador es un buen equipo y algunos recaudos hay que tomar, pero los que van a jugar serán casi siempre los mismos", explicó el DT.

Después del tiempo transcurrido al frente del plantel argentino, "sabemos muy bien lo que queremos, pero eso no implica tener algo asegurado -matizó Scaloni-. Las eliminatorias serán terriblemente difíciles, porque el nivel de las selecciones ha levantado".

El DT también habló de la situación del astro Lionel Messi, llegado el martes a Buenos Aires tras varias semanas de trajín con Inter Miami (MLS) de Estados Unidos.

"Está contento, encontró un lugar en el que lo quieren y es bueno que sea así, que esté feliz jugando al fútbol. Nosotros estamos contentos de que esté aquí", dijo.

Una vez más, evitó evaluar si Messi, de 36 años, jugará el Mundial 2026, y bromeó: "No sé si voy a estar yo. Además, no estamos clasificados todavía. Todos queremos que él esté, pero no corresponde ahora hablar de eso, hay que ser prudente".

El entrenador albiceleste también descartó reservar a Messi en el próximo cotejo frente a Bolivia, en la altura de La Paz, el martes próximo, y estimó que "en principio jugará. Él jugará todo lo que tenga que jugar, es importante y no ha por qué ahorrarlo si está bien" físicamente.

Sobre el entusiasmo del público argentino cuando reciba al equipo campeón del mundo, aceptó que "es difícil alejarse de la euforia, pero intentaremos no contagiarnos de esto. Es un partido muy importante, pero es bueno ver a la gente feliz. El encuentro no lo juega la gente, sino nosotros, que enfrentaremos a un buen equipo".

El DT se refirió también a los jugadores argentinos que mudaron de clubes en el reciente mercado de pases.

"Lo valoramos positivamente. Siempre será para mejor, porque uno va a otro club para jugar, para subir de nivel. Sabemos que es para mejor", resaltó.