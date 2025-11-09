Durant lidera remontada de Housto y gana duelo ante los Bucks de Antetokounmpo

Con 31 puntos del astro Kevin Durant, los Houston Rockets vencieron 122-115 a los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo en el choque más atractivo de este domingo en la NBA.

A continuación las tres escenas más importantes de la jornada en la NBA:

- Durant se pone a Houston al hombro -

Kevin Durant dio muestras de su espectacular nivel al liderar a los Houston Rockets a su sexta victoria de la temporada.

Durant, de 37 años y dos veces campeón de la NBA, anotó 15 de sus 31 puntos en el tercer cuarto para marcar el camino a la victoria, ante unos Bucks que se habían mostrado como amplios dominadores en la primera parte.

La ventaja de once puntos de los Bucks al final del primer tiempo fue desapareciendo gracias también al aporte del turco Alperen Sengun (23 puntos) y de Jabari Smith Jr. (16), este último con un triple clave para darle la ventaja a Houston por 113-111 con 2:28 minutos por jugar.

"Jugamos con mucha calma en los momentos difíciles del partido", dijo Durant. "Encontramos claridad en nuestro ataque y fue una buena victoria en equipo".

"Mis compañeros me encontraron en el espacio correcto y el entrenador confió en mí, hemos hecho un buen trabajo esta noche".

Antetokounmpo volvió a maravillar con una actuación de 37 puntos y ocho rebotes, lanzando para una efectividad del 56 por ciento (14/25).

- Knicks vapulean a los alicaídos Nets -

Los New York Knicks extendieron su racha a seis victorias consecutivas en el Madison Square Garden al imponerse 134-98 sobre los Brooklyn Nets en una de sus mejores presentaciones de la temporada.

El dominicano Karl-Anthony Towns fue el máximo anotador de los Knicks con un doble-doble de 28 puntos y 12 rebotes en 28 minutos.

"Estamos jugando a un buen nivel, especialmente en defensa", comentó Towns. "Quiero aprovechar mis oportunidades, todos estamos haciendo un gran trabajo".

El local conectó 17 de sus 37 intentos desde la línea de tres, para una efectividad del 46 por ciento.

En ofensiva, los Knicks suman su segundo partido consecutivo con por lo menos 130 puntos, mientras que en defensa esta noche lograron mantener a Brooklyn por debajo de las 20 unidades en el tercer (17) y cuarto (19) períodos.

Los Nets comparten el sótano de la Conferencia Este con los Washington Wizards, con un récord de un triunfo y nueve derrotas.

- Celtics vuelven a ganar -

Los Boston Celtics tomaron revancha este domingo y vencieron 111-107 a Orlando Magic, después de caer el viernes en partido de la fase de grupos de la Copa NBA.

Jaylen Brown fue el máximo anotador para Boston este domingo con 27 puntos, mientras que Anfernee Simons (25) y Luka Garza (16) se combinaron para 41 unidades saliendo de la banca.

"Somos un equipo que se prepara muy bien", manifestó el escolta Jordan Walsh. "Todos venimos con la expectativa de tener una oportunidad y cuando te preparas bien, siempre estás listo".

El español Hugo González disputó 13 minutos, conectando su única canasta del partido para un total de tres puntos, un rebote, una asistencia y dos robos.

González, de 19 años y exjugador del Real Madrid, suma ocho partidos en su primera temporada en la NBA, promediando 3,1 puntos y 2,3 rebotes.