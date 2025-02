Duplantis apunta a los 6,30 m en 2025: "No me fijo límites"

La superestrella sueca del salto con garrocha, Armand Duplantis, afirmó este jueves en una entrevista con la AFP en Clermont-Ferrand que se siente "capaz" de superar la barra de 6,30 metros esta temporada.

Duplantis está en la ciudad francesa para participar allí el viernes en una competición de su disciplina, el All Star Perche.

Pregunta: Debe ser agradable para usted estar de vuelta en Francia después de haber conseguido el año pasado en París el oro olímpico...

R: "Sí, es una sensación especial. La vida ha cambiado algo para mí después de los Juegos Olímpicos. Es algo diferente en ciertas cosas y similar en otras. Pero siempre tengo el mismo objetivo y los mismos rivales. Queremos dar el máximo y saltar todavía más alto, para seguir mejorando. Ahora es diferente porque estoy en una situación diferente, con todos los focos apuntándome. Antes ya eran muchos, pero después de los Juegos he llegado a otro nivel. Es un sueño y trato de disfrutarlo".

P: En 2024 batió tres veces su récord mundial (fijado ahora en 6,26 m). ¿Se ve capaz de alcanzar los 6,30 metros de aquí al final del año?

R: "Sería genial. Ese es un poco el objetivo, así que sería increíble. Creo que soy capaz de ello. Por supuesto, las circunstancias deben permitirlo y necesito hacer una serie de competiciones que se desarrollen como deseo para poder batir el récord del mundo, pero creo que es posible. No me fijo límites. Sigo avanzando y trato de saltar tan alto como sea posible. Creo que puedo mejorar y que puedo alcanzar alturas más elevadas, eso seguro".

P: ¿Qué piensa de la ausencia de los saltos y los lanzamientos en el Grand Slam Track de Michael Johnson, la nueva competición que arranca este 2025 con el objetivo de aumentar el interés del público por el atletismo?

R: "Creo que él (Michael Johnson) tiene derecho a intentar lo que estime mejor. Será interesante ver cómo se desarrolla. Hay que divertir a la gente y conseguir que te miren, así es como funciona el deporte si quieres que se desarrolle y que sea un éxito comercial".

P: ¿No está entonces decepcionado con que el salto con garrocha no esté incluido?

R: "Estoy algo dividido. Por un lado, me encantaría participar y poder demostrar mis competencias, pero no creo que el atletismo sea la vitrina perfecto de entretenimiento. No estoy seguro de que vaya a funcionar, pero al menos él (Michael Johnson) está intentando algo. Y si funciona, funciona. Si no funciona, pues no funciona. Pero el salto con garrocha puede hacer algo por su parte, tenemos muchas competiciones que tienen éxito y creo que la garrocha puede triunfar ella sola. Esto puede llevar a otras disciplinas a innovar para hacer que sus competiciones sean más creativas".

P: ¿Deberían crear los saltos y los lanzamientos su propia liga?

R: "Sí, quizás sí. Creo que hay que intentar algo. No sé si podría funcionar, pero podría ser interesante. Creo que estaría bien si algunos de los mejores saltadores de longitud intentaran tener sus propios eventos para dar impulso a su disciplina, como ha hecho Renaud (Lavillenie) y como yo intento (ambos en el salto con garrocha)".

P: El año pasado corrió unos 100 metros ante Karsten Warholm (campeón olímpico en 2021 en 400 m vallas), ¿habría que organizar más duelos de ese tipo?

R: "Quizás, fue muy divertido. Resultó un éxito enorme, con un gran impacto, más del que podíamos haber imaginado. A veces hay que hacer que las cosas sean divertidas. Es un mensaje importante, dar espectáculo por encima de una simple competición desenfrenada. Si ves qué deportes triunfan, a menudo son como espectáculos. Hay muchos elementos alrededor que los convierten en un show y que hacen que no sea solo deporte".

P: Su dominio en el salto con garrocha es abrumador desde hace años. ¿Puede llegar a cansarse de esta disciplina?

R: "No. ¡Eso nunca!".