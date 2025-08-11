Dueños de la noche

El Autódromo Panamá se alista para la primera carrera nocturna de circuito dedicada a las categorías TCR Panamá, Súper Turismo y Gran Turismo, además del imponente GT Challenge de las Américas. La cita será el próximo sábado 23 de agosto, de 3:00 pm a 8:20 p.m.

Después de las emociones en el asfalto, de 9:00 p.m. a 12 medianoche se realizará la premiación y un ‘After party’ con show musical. Los boletos de entrada se comercializan en panatickets.com o en autodromopanama.com.

La carrera tendrá sesiones al atardecer y algunas mangas de noche. Y es que la modalidad nocturna ya se ha afianzado en ese trazado, pues desde marzo de este año el recinto ha sido escenario de varias actividades sin la luz solar, como ‘Drag war’, ‘Track days’ y Aceleración, pero con un potente conjunto de iluminación artificial, la pista ubicada en Sajalices, distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, se vuelve cristalina.

“Estamos haciendo eventos mixtos, que inician en horas de la tarde y terminan ya entrada la noche, para completar con un ‘after party’, hasta medianoche, al igual que otros que son de noche y otros al atardecer, pero estoy seguro de que por allí arrancaremos un evento desde las 7:00 de la noche hasta el día siguiente, o no sé hasta qué hora, tal vez como a las 2:00 de la madrugada”, señaló Alessandro Garrido, gerente de operaciones y seguridad deportiva de Autódromo Panamá.

Sobre la realización de actividades al amanecer o antes, añadió que “en algún momento vamos a llegar hasta allá. Lo que estamos es implementado cosas poco a poco, para que nosotros [Autódromo] como el fanático, tengamos un ambiente seguro y controlado, con experiencias que sean disfrutadas por el público y por los pilotos”.

Garrido descartó carreras de 24 horas de duración, aunque ya han probado actividades en horario de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.