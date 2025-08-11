Deportes

Dueños de la noche

El Autódromo Panamá abrirá su pista para la “Carrera Nocturna del año”, el sábado 23 de agosto

Cortesía | Vehículos durante la segunda Carrera de Aceleración Nocturna Internacional 2025, en marzo pasado, en el Autódromo Panamá, ubicado en el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste.
Cortesía | Parte de la pista.
11 de agosto de 2025

El Autódromo Panamá se alista para la primera carrera nocturna de circuito dedicada a las categorías TCR Panamá, Súper Turismo y Gran Turismo, además del imponente GT Challenge de las Américas. La cita será el próximo sábado 23 de agosto, de 3:00 pm a 8:20 p.m.

Después de las emociones en el asfalto, de 9:00 p.m. a 12 medianoche se realizará la premiación y un ‘After party’ con show musical. Los boletos de entrada se comercializan en panatickets.com o en autodromopanama.com.

La carrera tendrá sesiones al atardecer y algunas mangas de noche. Y es que la modalidad nocturna ya se ha afianzado en ese trazado, pues desde marzo de este año el recinto ha sido escenario de varias actividades sin la luz solar, como ‘Drag war’, ‘Track days’ y Aceleración, pero con un potente conjunto de iluminación artificial, la pista ubicada en Sajalices, distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, se vuelve cristalina.

“Estamos haciendo eventos mixtos, que inician en horas de la tarde y terminan ya entrada la noche, para completar con un ‘after party’, hasta medianoche, al igual que otros que son de noche y otros al atardecer, pero estoy seguro de que por allí arrancaremos un evento desde las 7:00 de la noche hasta el día siguiente, o no sé hasta qué hora, tal vez como a las 2:00 de la madrugada”, señaló Alessandro Garrido, gerente de operaciones y seguridad deportiva de Autódromo Panamá.

Sobre la realización de actividades al amanecer o antes, añadió que “en algún momento vamos a llegar hasta allá. Lo que estamos es implementado cosas poco a poco, para que nosotros [Autódromo] como el fanático, tengamos un ambiente seguro y controlado, con experiencias que sean disfrutadas por el público y por los pilotos”.

Garrido descartó carreras de 24 horas de duración, aunque ya han probado actividades en horario de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

3:00
p.m. las puertas del Autódromo estarán abiertas para el público.
Más de una treintena de eventos

ml | “En 2024, gestionamos más de 30 eventos, y para este 2025 tenemos agendados 37, entre nacionales e internacionales, teniendo un máximo de asistentes por evento de 15,500 personas, priorizando la seguridad y comodidad de los espectadores, indicó Alessandro Garrido, gerente de operaciones y seguridad deportiva de Autódromo Panamá.

De igual manera, Garrido destacó la apertura de pista de kartismo: “súmanos una disciplina más del deporte de velocidad, y es muy importante, pues es el semillero de los pilotos y de allí uno va evolucionando”.

