Drag War nocturno reúne a 10,000 fanáticos del automovilismo en una noche histórica

El sábado 20 de septiembre de 2025, el Autódromo de Panamá vivió una noche histórica con la celebración del Drag War Nocturno, evento que congregó a más de 10,000 espectadores en las instalaciones de Sajalices, Capira, consolidándose como uno de los eventos de automovilismo más importantes de la región centroamericana.

La competencia, que se extendió desde las 3:00 p.m. hasta las 11:59 p.m., presentó espectaculares duelos de aceleración en línea recta donde los pilotos compitieron por recorrer un cuarto de milla en el menor tiempo posible desde un arranque completamente detenido.

Récords Destacados de la Noche

José Carlos Ortega brilló en la categoría Civic All Motor con un impresionante tiempo de 9.981 segundos, demostrando la potencia de los motores naturalmente aspirados.

Óscar Martínez recuperó el récord de velocidad con su legendario Mazda RX-7, conocido como “El Viejo”, equipado con motor 2JZ de más de 1000 HP. La Bestia rugió cruzando la meta a 283 km/h en 7.9 segundos, igualando el récord de velocidad de la pista.

Belisario Rodríguez estableció una nueva marca como el motor SR20 más rápido de Panamá con su Nissan Pulsar, registrando 10.364 segundos y superando su marca personal con 9.237 segundos.

Jalal Waked también dejó su huella en la competencia con su poderoso Ford Mustang, mejorando su marca personal con 9.237s sumándose a la lista de pilotos que hicieron historia en esta noche memorable.

El evento contó con la participación de pilotos tanto nacionales como internacionales, quienes demostraron el alto nivel competitivo que caracteriza al automovilismo panameño. Las diferentes categorías de competencia ofrecieron un espectáculo variado para todos los gustos, desde vehículos modificados hasta máquinas de alta performance.

Además de la emoción en la pista, el evento contó con la participación de reconocidos artistas invitados, incluyendo al grupo Raíces y Cultura, quienes deleitaron al público con su presentación musicales que complementaron perfectamente la adrenalina de las carreras.

Este exitoso evento refuerza la posición del Autódromo de Panamá como “la casa del automovilismo de Centroamérica y el Caribe” y el nuevo ícono del motorsport latinoamericano. Las instalaciones de clase mundial permitieron que tanto pilotos como espectadores disfrutaran de una experiencia única y segura.

Experiencia Completa para las Familias

El Drag War Nocturno no fue solo una competencia, sino un evento familiar completo que ofreció:

Múltiples opciones de ubicación: Desde graderías techadas hasta lounges exclusivos con catering

Acceso a Pits: Permitiendo a los fanáticos conocer de cerca las máquinas y sus pilotos

Fan Zone y Pit Party: Espacios de interacción y entretenimiento

Estacionamiento especializado: Incluyendo áreas exclusivas para pilotos y paquetes especiales

Compromiso con la Seguridad y el Deporte

El evento se desarrolló bajo estrictos protocolos de seguridad y siguiendo el reglamento interno del autódromo, promoviendo valores de respeto mutuo, cuidado y conservación de las instalaciones.

El éxito de este Drag War Nocturno, con sus 10,000 asistentes, demuestra el creciente interés del público panameño y centroamericano por el automovilismo profesional. El Autódromo de Panamá continúa posicionándose como un destino de turismo deportivo y entretenimiento de primer nivel.