Dos clubes de básquet españoles jugarán a puerta cerrada contra rivales israelíes

Los clubes españoles de básquetbol de Tenerife y Manresa anunciaron el domingo por la noche que sus próximos partidos de la Liga de Campeones y de la Eurocup contra rivales israelíes, Bnei Herzliya y Hapoel Jerusalén, respectivamente, se jugarán a puerta cerrada.

"Los partidos correspondientes a competiciones europeas que se celebrarán la próxima semana en el Santiago Martín y el Nou Congost se disputarán a puerta cerrada", precisaron ambos equipos en un comunicado conjunto difundido en redes sociales.

Se trata de una "decisión que se adopta para garantizar la seguridad de todas las personas implicadas y el correcto desarrollo de los encuentros", prosiguió la nota.

Después de que Israel y el movimiento islamista palestino Hamás alcanzaran un acuerdo que ha puesto fin a la guerra en Gaza, los dos equipos españoles afirman rechazar "categóricamente cualquier forma violencia o vulneración de los derechos humanos".

Desde el comienzo de la ofensiva israelí en Gaza, en respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, los partidos de los equipos israelíes involucrados en competiciones europeas gozan de una vigilancia reforzada para evitar disturbios.

A finales de diciembre de 2024, un partido de básquetbol entre el club francés de Nanterre y el Hapoel Holon fue brevemente interrumpido cuando un espectador bajó a la cancha ondeando una bandera palestina.

En España, donde la causa palestina es muy popular, miles de manifestantes protestaron contra la participación del equipo Israel Premier-Tech, lo que obligó a la organización de la Vuelta a España a cancelar su última etapa.

Los gestos de solidaridad se multiplican desde entonces en los estadios españoles, donde varios grupos de seguidores de Bilbao, Sevilla o Vigo han ondeado varias veces banderas palestinas y pancartas en las gradas.