Dos clubes de básquet españoles jugarán a puerta cerrada contra rivales israelíes

Los clubes españoles de básquetbol de Tenerife y Manresa anunciaron el domingo por la noche que sus próximos partidos de la Liga de Campeones y de la Eurocup contra rivales israelíes, Bnei Herzliya y Hapoel Jerusalén, respectivamente, se jugarán a puerta cerrada."Los partidos correspondientes a competiciones europeas que se celebrarán la próxima semana en el Santiago Martín y el Nou Congost se disputarán a puerta cerrada", precisaron ambos equipos en un comunicado conjunto difundido en redes sociales.Se trata de una "decisión que se adopta para garantizar la seguridad de todas las personas implicadas y el correcto desarrollo de los encuentros", prosiguió la nota.Después de que Israel y el movimiento islamista palestino Hamás alcanzaran un acuerdo que ha puesto fin a la guerra en Gaza, los dos equipos españoles afirman rechazar "categóricamente cualquier forma violencia o vulneración de los derechos humanos".Desde el comienzo de la ofensiva israelí en Gaza, en respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, los partidos de los equipos israelíes involucrados en competiciones europeas gozan de una vigilancia reforzada para evitar disturbios.A finales de diciembre de 2024, un partido de básquetbol entre el club francés de Nanterre y el Hapoel Holon fue brevemente interrumpido cuando un espectador bajó a la cancha ondeando una bandera palestina.En España, donde la causa palestina es muy popular, miles de manifestantes protestaron contra la participación del equipo Israel Premier-Tech, lo que obligó a la organización de la Vuelta a España a cancelar su última etapa.Los gestos de solidaridad se multiplican desde entonces en los estadios españoles, donde varios grupos de seguidores de Bilbao, Sevilla o Vigo han ondeado varias veces banderas palestinas y pancartas en las gradas.