Doncic lleva a los Mavs a su segunda victoria en la final de la Conferencia Oeste

Una canasta de Luka Doncic con tres segundos en el reloj definió el segundo partido de las Finales de la Conferencia Oeste de la NBA a favor de los Dallas Mavericks para imponerse 109-108 sobre los Minnesota Timberwolves y tomar ventaja en la serie de 2-0.

Doncic, de 25 años, sigue superando las dificultades que le genera una lesión en la rodilla izquierda y se mantiene liderando a los Mavericks, como lo hizo en la jornada durante 35 minutos con una línea estelar de 32 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias.

"Solamente intento buscar mi puesto en la cancha", dijo Doncic sobre el tiro de la victoria. "Yo no me puedo mover muy rápido pero me muevo más rápido que él (Rudo Gobert), como dije antes, solamente trato de buscar mi puesto".

"Algunos jugadores que marcan mejor y otros peor, yo solamente trato de jugar baloncesto. Creo que hemos demostrado la confianza y la energía positiva, nunca está perdido hasta que suena la chicharra".

Kyrie Irving lanzó para un 44% (7/16) desde la cancha con 20 puntos, tuvo problemas de faltas que no sólo limitaron sus minutos sino que también su ritmo de competencia.

Sin embargo, fue Irving quien con 10:22 por jugar en el partido anotó la canasta de tres puntos que le dio la ventaja a Dallas 87-86 por primera vez desde el 7-6 en el primer cuarto y desde ese momento, cambió el partido.

"Fue una estupenda presentación, Luka estuvo espectacular y ese es el tipo de liderazgo del que hablamos", dijo Irving al finalizar el partido. "Todos aportamos y fue necesario en estos partidos. Luka es un guerrero y cada vez que lo tenemos en la cancha tenemos oportunidad de ganar".

Derrick Lively II fue la tercera pieza clave de la noche para Dallas con 14 puntos y nueve rebotes, el centro de primer año estuvo perfecto en sus seis intentos desde la cancha y además influenció defensivamente en los momentos culminantes del partido.

Los Timberwolves alcanzaron una ventaja de hasta 18 puntos en el primer tiempo, la respuesta de los Mavericks llegó en el tercer cuarto en el que lograron acortar distancias a siete, la continuación llegó en el último período, mismo que iniciaron con una racha de 8-0.

Minnesota repartió la producción en ataque, cuatro de sus cinco titulares estuvieron por encima de los 12 puntos y a ellos se sumó Naz Reid, ganador al premio del sexto hombre, con siete triples y 23 puntos.

Anthony Edwards no tuvo su mejor noche en cuanto a efectividad conectando en cinco de sus 17 intentos desde la cancha, mismo escenario del atacante de origen dominicano Karl-Anthony Towns quien sumó 15 puntos con un 25% desde la cancha.

Por segundo partido consecutivo, los Timberwolves tuvieron la ventaja tarde en el cotejo pero no pudieron mantenerla, una mala entrega de Edwards y una revisión en video propició la última oportunidad de Dallas que se convirtió en el triple de la victoria.

La serie continuará el domingo con el primero de dos partidos consecutivos en el American Airlines Center en Dallas, Texas.