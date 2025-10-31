Doncic le pone brillo al estreno de la Copa NBA con recital de 44 puntos

Superando los 40 puntos por tercer juego seguido, Luka Doncic encabezó el triunfo de este viernes de Los Angeles Lakers, en la primera jornada de la temporada que también cuenta para la Copa NBA.

Estas son las principales escenas de una noche en la que los Chicago Bulls quedaron como únicos invictos de la Conferencia Este:

- Doncic emula a Chamberlain -

Después de tres juegos ausente por lesión, Luka Doncic regresó a las pistas con otra majestuosa actuación de 44 puntos y 12 rebotes en la victoria de los Lakers por 117-112 sobre los Memphis Grizzlies.

El astro esloveno ya había anotado 43 y 49 puntos antes de que una contusión en la pierna izquierda lo enviara a la enfermería.

Únicamente el mítico Wilt Chamberlain había arrancado una temporada con tres partidos por encima de la cuarentena de puntos.

Doncic ostenta un estratosférico promedio de 45,3 puntos, 11,6 rebotes y 7,6 asistencias en el arranque de su temporada de redención tras su polémico traspaso desde los Mavericks en febrero.

El base carga con el peso de los Lakers ante la baja de LeBron James en estas primeras semanas por una ciática.

El escolta Austin Reaves, quien mantuvo a flote a los Lakers con sus líderes sentados, contribuyó con 21 puntos al triunfo en Memphis, con el que los angelinos se colocaron con un registro de tres victorias y dos derrotas.

- Bulls a paso perfecto -

En su turno, los Chicago Bulls alargaron a cinco su pleno de victorias al vencer 120-116 a los New York Knicks.

El base australiano Josh Giddey acarició un triple doble monumental con 32 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias.

Si Chicago es una de las mejores noticias del curso, los Knicks se encuentran entre las mayores decepciones con un registro de 2-3 bajo la guía de su nuevo entrenador, Mike Brown.

Los Bulls quedaron como únicos invictos del Este, mientras que en el Oeste siguen a un ritmo perfecto los vigentes campeones, Oklahoma City Thunder (6-0), y los San Antonio Spurs (5-0).

- Sixers pierden la imbatibilidad -

A diferencia de Chicago, los Philadelphia 76ers perdieron el viernes el invicto con una ajustada derrota 109-108 ante los Boston Celtics.

Jaylen Brown, líder absoluto de Boston por la grave lesión de Jayson Tatum, fue el verdugo de los Sixers con 32 puntos.

"Fue pura determinación. Creo que simplemente nos esforzamos al máximo", dijo el alero, muy efectivo con una serie de 13-19 en tiros de campo, incluidos 4 triples.

Joel Embiid terminó con 20 puntos en 25 minutos en pista para los Sixers, que tuvieron de nuevo al escolta Tyrese Maxey como máximo anotador con 26 tantos y 14 asistencias.

Esta fue la primera jornada cuyos resultados contaron para la fase de grupos de la Copa NBA que, como en sus dos primeras ediciones, definirá al campeón en un cuadrangular final a disputarse en diciembre en Las Vegas.