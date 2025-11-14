Dominicano Towns anota 39 puntos en triunfo de Knicks sobre Heat en la Copa NBA

Los New York Knicks lograron este viernes su primer triunfo de la fase de grupos en la Copa NBA al imponerse 140-132 sobre los Miami Heat, gracias a una soberbia actuación del dominicano Karl Anthony-Towns, con 39 puntos y 11 rebotes.

A continuación, las tres escenas más importantes en la jornada:

-Towns responde ante la ausencia de Brunson-

Karl Anthony-Towns anotó 31 de sus 39 puntos en la primera parte, liderando a los Knicks en un partido de vital importancia en su lucha por clasificar a la ronda de eliminación directa de la Copa NBA.

Después de caer en su primer partido frente a los Chicago Bulls, el equipo de Mike Brown tenía la necesidad de triunfo esta noche en el Madison Square Garden de Nueva York, para evitar una eliminación temprana.

"Los dos equipos jugaron a un gran nivel", dijo Brown. "Las actuaciones individuales también fueron muy buenas para nuestro equipo".

El armador y principal figura de los Knicks, Jalen Brunson, estuvo ausente del partido por una lesión en el tobillo derecho.

Landry Shamet tuvo la mejor noche de su carrera en la NBA anotando 36 puntos, incluidos seis triples, en 37 minutos desde la banca.

Para Miami, el mexicano-estadounidense Jaime Jaquez Jr. fue el segundo mejor anotador con 23 puntos, lanzando para una efectividad del 45 por ciento (9/20).

-Antetokounmpo completa 18 asistencias en triunfo de los Bucks-

Los Milwaukee Bucks dieron un paso más hacia la segunda ronda de la Copa NBA al imponerse 147-134 sobre los Charlotte Hornets y mejorar su récord a 2-0 en el liderato del Grupo C en la Conferencia Este.

El partido se definió en un tiempo extra en el que los Bucks se impusieron 18-5 dando una muestra de la solidez defensiva del dos veces campeón de la NBA.

El griego Giannis Antetokounmpo terminó con una línea de 25 puntos, 18 asistencias y siete rebotes, mientras que el escolta Kyle Kuzma jugó su mejor partido con la camisa de los Bucks con 29 puntos y 10 rebotes.

"Traté de competir, es lo que busco todas las noches", mencionó Kuzma. "Trato de complementar [a Antetokounmpo] en la medida que sea posible y utilizar mi conocimiento del juego, fue un triunfo en equipo".

Milwaukee cerrará su calendario de la fase de grupos con partidos en condición de visitante frente a Miami Heat y New York Knicks, ambos partidos ante rivales directos por la clasificación.

-Lakers logran su segundo triunfo en la Copa NBA-

Liderados por Luka Doncic y Austin Reaves, Los Angeles Lakers se impusieron 118-104 sobre los New Orleans Pelicans en su segundo partido de la fase de grupos en la Copa NBA.

Doncic, quien disputó 40 minutos del partido, terminó con un doble-doble de 24 puntos y 12 rebotes mientras que Reaves fue el máximo anotador con 31 unidades.

"Para nosotros fue muy importante tener un buen inicio", comentó el entrenador, JJ Reddick. "Logramos cerrar bien un partido que fue físico, estoy contento con el trabajo y siento que hemos tenido un mejor esfuerzo defensivamente".

Todo esto sin el legendario LeBron James quien volvió a los entrenamientos esta semana pero que todavía no ha logrado debutar en la temporada 2025-26 de NBA.

Los Lakers, que estuvieron abajo por un punto temprano en el partido, se mostraron como amplios dominadores y alcanzaron a liderar hasta por 22 unidades, incluida una racha de 15 puntos de manera consecutiva.

El triunfo le permite al cuadro angelino mantenerse en el primer lugar del Grupo B en el Oeste con dos victorias sin derrotas, mientras que los Pelicans caen al último lugar.