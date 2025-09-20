Dominicano José Ramírez fija nueva marca para Cleveland en Grandes Ligas

El bateador dominicano José Ramírez se convirtió el sábado en el primer jugador de los Guardianes de Cleveland en encadenar tres temporadas con al menos 30 jonrones y 30 bases robadas.

J-Ram alcanzó la marca con un cuadrangular solitario en la entrada inicial de la paliza 6x0 en la cancha de los Mellizos de Minnesota.

El tercera base llegó así a 30 jonrones en esta temporada, en la que también acumula 40 bases robadas.

La estrella de los Guardianes ya había terminado el año pasado con 39 cuadrangulares y 41 robos. De esta forma es apenas el cuarto pelotero en la historia de las Grandes Ligas con múltiples campañas de 30/40, después de Bobby Bonds (cuatro veces), Barry Bonds (2) y el también dominicano Alfonso Soriano (2).

"Estoy muy orgulloso y contento de que me comparen con esos jugadores, porque son algunos de los mejores del deporte", declaró Ramírez, que siempre ha pertenecido a los Guardianes desde su llegada a Las Mayores en 2013.

Tras el jonrón del dominicano, los Guardianes siguieron bombardeando a los Mellizos con otros cuatro cuadrangulares, dos de ellos a cargo del estadounidense Bo Naylor.

El joven receptor está encendido con 12 carreras remolcadas en los últimos cinco partidos.

Cleveland sumó su noveno triunfo al hilo y se colocó en la cuarta posición de comodines de la Liga Americana, a una victoria de Houston y Boston.

En otro de los primeros resultados del sábado, los Nacionales de Washington vencieron 5x3 en extra innings a los Mets de Nueva York de Juan Soto.

La estrella dominicana mantuvo las esperanzas de los locales en el Citi Field de Queens al alargar el duelo con un sencillo providencial en la novena entrada.

El imparable de Soto impulsó una carrera de su compatriota Jose Siri que colocó el empate 3x3.

Los Nacionales, sin embargo, se llevaron el triunfo en el undécimo episodio con un cuadrangular de dos carreras de Daylen Lile.

Los pupilos del mánager venezolano Miguel Cairo acabaron así con una racha de cinco derrotas seguidas.

Por su parte los Mets, guiados por el también venezolano Carlos Mendoza, siguen en la tercera posición de comodines de la Nacional pero con sólo 1,5 triunfos de ventaja sobre los Rojos de Cincinnati.

En su turno, los Bravos de Atlanta sumaron su séptimo triunfo seguido al batir 6x5 a los Tigres de Detroit impulsados por dos jonrones del californiano Nacho Álvarez Jr.

El venezolano Ronald Acuña Jr., figura de Atlanta, consiguió una carrera y dos bases por bolas en sus tres turnos al bate.

Su compatriota Gleyber Torres pegó tres hits que no remolcaron carrera para los Tigres, que han perdido ocho de sus últimos diez encuentros.