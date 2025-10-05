Dominicano Guerrero Jr. ilumina Toronto con un Grand Slam y pone a los Yankees contra las cuerdas

Los Azulejos de Toronto extendieron este domingo la ventaja a 2-0 en la Serie Divisional de Grandes Ligas al imponerse 13x7 sobre los Yankees de Nueva York, con una soberbia actuación del dominicano Vladimir Guerrero Jr., quien conectó un Grand Slam.

Después de la victoria 10x1 en el primer juego de la serie, los canadienses quedaron a un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato.

Guerrero Jr., de 26 años, lideró el ataque de los Azulejos con un Grand Slam en la parte baja de la cuarta entrada, un hecho que sucede por primera vez en postemporada en la historia de la franquicia.

"Me siento muy bien, les doy gracias a Dios y a los aficionados por esta energía", dijo el dominicano. "Hemos demostrado que estamos listos para esto, me siento orgulloso por el trabajo de todos mis compañeros".

Una colorida celebración del primera base terminó con una ovación de los 44.764 aficionados que se dieron cita en el Rogers Centre de Toronto.

En sus dos primeros partidos en la postemporada 2025, Guerrero Jr. cuenta con dos jonrones, seis carreras impulsadas y batea para un promedio de .667.

Poco pudieron hacer los Yankees ante un Toronto que se mostró arrollador y que luego de cinco entradas ya tenía una ventaja de 12x0.

Toronto terminó el partido con 15 imparables, de los cuales cinco fueron cuadrangulares, incluidos dos de Daulton Varsho.

El complemento perfecto fue el lanzador Trey Yesavage, quien brilló desde la lomita con 5.1 entradas en las que no permitió carreras y retiró a 11 por la vía del ponche.

"Lo que vimos de Trey fue algo único", comentó el mánager, John Schneider. "Me abuchearon cuando fui a sacarlo del partido pero realmente quería que se llevara el reconocimiento".

Por los Yankees, Aaron Judge conectó dos imparables e impulsó una carrera, mientras que Cody Bellinger disparó su primer cuadrangular de la postemporada.

La serie continuará el martes cuando los Yankees reciban la visita de los Azulejos en el Yankee Stadium con la obligación de ganar, pues una victoria de Toronto dejaría en el camino a los Bombarderos de Bronx.