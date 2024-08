Dominicana sueña en atletismo: Paulino y Ogando a finales olímpicas

República Dominicana consiguió clasificar este miércoles a sus dos principales bazas a las finales en sus respectivas pruebas, con Marileidy Paulino (400 m femeninos) y Alexander Ogando (200 m masculinos).

Paulino, vigente campeona del mundo de la vuelta de pista, ganó ampliamente su serie con un tiempo de 49 segundos y 21 centésimas.

Fue el segundo mejor del total de las semifinalistas, únicamente por detrás de la bareiní Salwa Eid Naser (49.08).

La 'Gacela' ya consiguió colgarse dos medallas olímpicas hace tres años en Tokio, ambas de plata, en 400 metros y en el relevo 4x400 metros mixto.

En esa prueba del relevo formaba parte también Ogando, el velocista de 24 años que ilusiona a los dominicanos y que consiguió entrar entre los ocho más rápidos de la media vuelta de pista.

"No es una sorpresa para mí estar en la final. Sé de qué soy capaz, tenía como objetivo alcanzarla y sé que puedo luchar por una de las tres medallas", se ilusionó el joven con sus cabellos teñidos de rosa.

"Me gusta el color rosa. Además queda bien con la pista [de color violeta]. Me gusta ser diferente, quiero que la gente me vea. Quería ponerlo de amarillo, pero no encontré nadie en la Villa [Olímpica] que me pudiera ayudar con eso", explicó.

Ogando brilló en semifinales con un tiempo de 20 segundos y 9 centésimas, para ser segundo y quedarse con plaza directa a la final en una serie ganada por el estadounidense Kenneth Bednarek y en la que el vigente campeón olímpico, el canadiense Andre De Grasse (20.41), fue tercero y quedó eliminado.

En el Mundial de 2022, Ogando fue también campeón del mundo con el relevo 4x400 metros mixto dominicano, donde también participaba Marileidy Paulino.

En la final de 200 metros no faltará el gran favorito, el estadounidense Noah Lyles, que tuvo un tiempo discreto (20.08) para sus estándares y fue segundo en su serie, ganada por el botsuano Letsile Tebogo (19.96), el más rápido del global de las semifinales.