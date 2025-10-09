Dodgers eliminan a Filis gracias a un dramático error en undécima entrada

Aprovechando un error fatal en extra innings, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron el jueves 2x1 a los Filis de Filadelfia y sellaron su boleto a la Serie de Campeonato de las Grandes Ligas de béisbol.

Un mal lanzamiento del cerrador Orion Kerkering en la undécima entrada, cuando estaba bajo presión absoluta con las bases de los Dodgers llenas, resolvió un duelo de extrema igualdad dominado por los lanzadores.

El triunfo le dio la clasificación a los vigentes campeones por un global de 3-1 en esta Serie Divisional de la Liga Nacional.

Los Dodgers pugnarán ahora por un boleto a su segunda Serie Mundial consecutiva ante el ganador de la eliminatoria entre los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee.

Los Cerveceros dominan por 2-1 y tenían la posibilidad de clasificar en el cuarto duelo de este jueves en Chicago.

En la Liga Americana, los Azulejos de Toronto esperan por el vencedor del quinto y último partido del viernes entre los Marineros de Seattle y los Tigres de Detroit.

Este jueves, un día después de que los Yankees de Nueva York, finalistas de la Serie Mundial, sucumbieran ante Toronto, los Dodgers dieron otro paso hacia el bicampeonato dejando en el camino a los poderosos Filis.

Los angelinos se habían escapado de Filadelfia con las dos victorias iniciales de la serie pero el miércoles no lograron culminar el pase en su primera oportunidad ante su público.

Pero a los Filis, segundo clasificado general en la fase regular, ya no les quedó pólvora el jueves para enviar la serie a un desempate en su casa.

- Dominio de lanzadores -

Los lanzadores abridores, Tyler Glasnow para los Dodgers y Cristopher Sánchez para Filis, evitaron que se moviera el marcador hasta la séptima entrada.

Sin Glasnow, los Dodgers encajaron la primera carrera en un doble al jardín izquierdo de Nick Castellanos que permitió que el alemán Max Kepler pasara por la registradora.

En la parte baja de la séptima entrada, los locales pusieron en serios problemas al dominicano Sánchez, que fue retirado con dos corredores en circulación.

Su compatriota Jhoan Durán le dio un boleto intencional al japonés Shohei Ohtani y los Dodgers tenían las bases llenas cuando Mookie Betts tomó el bate.

Betts sacó también base por bolas y Justin Dean empató el marcador pero fue el único botín que sacaron los Dodgers de esa favorable situación, ya que Durán ponchó después al también dominicano Teóscar Hernández.

El mánager Dave Roberts envió entonces al montículo al novato japonés Rori Sasaki, su solución mágica ante los problemas del bullpen de los Dodgers.

Sasaki sometió a los mejores artilleros de los Filis, incluido Kyle Schwarber, quien el miércoles conectó dos jonrones.

Del otro lado, entre Durán y Matt Strahm hicieron lo mismo ante los Dodgers para llevar el juego a extra innings.

Con la tensión al máximo, el peruano Jesús Luzardo subió a la lomita para los Filis y ponchó en fila a los grandes bombarderos locales, Ohtani, Betts y Hernández, con nueve strikes en 11 lanzamientos.

Después de tres entradas casi perfectas, Sasaki fue relevado en la undécima por Alex Vesia, que permitió que Harper llegara a segunda base pero salió del lío ileso.

Esta vez los Dodgers no dejaron pasar su oportunidad en la parte baja de la undécima. El surcoreano Hyeseong Kim fue el primero de los peloteros locales que acabaron copando todas las bases.

Luzardo fue relevado por Orion Kerkering, con Andy Pages al bate en el último out.

El cubano, que estaba teniendo unos mediocres playoffs, golpeó un rodado en dirección a Kerkering, a quien primero se le escapó la pelota y después falló al enviarla al receptor JT Realmuto mientras Kim anotaba la carrera ganadora en un Dodger Stadium que explotó de felicidad.

"Yo traté de darle a la bola adelante y salió lo que salió", relató después Pages. "Cuando vi que lanzó a home pensé que el juego se acababa ahí mismo".