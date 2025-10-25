Dodgers devuelven el golpe a Toronto en la Serie Mundial con joya de Yamamoto

En otro partido completo del lanzador Yoshinobu Yamamoto, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron el sábado 5x1 a los Azulejos de Toronto y empataron 1-1 la Serie Mundial de las Grandes Ligas.

Los vigentes campeones restablecieron así su favoritismo en la Serie, que se disputa al mejor de siete partidos, y hospedarán entre lunes y miércoles los tres próximos duelos.

Los Dodgers se rehicieron de su contundente derrota 11x4 el viernes en el juego inaugural gracias a la intratable actuación en el montículo de Yamamoto, que firmó su segundo partido completo consecutivo en estos playoffs.

Ningún otro lanzador había disputado íntegramente un juego de Serie Mundial desde el dominicano Johnny Cueto en 2015.

Yamamoto ya había pitcheado un juego entero el 14 de octubre ante los Marineros de Seattle, el primero de un lanzador de los Dodgers en playoffs en 21 años y en el que permitió tres hits.

Ante los Azulejos, el abridor angelino cedió cuatro imparables y ponchó a ocho rivales en una actuación en la que fue de menos a más, retirando a los últimos 20 bateadores que enfrentó.

"Para ser honesto, no pensaba que podría completar el juego, porque mi conteo de lanzamientos aumentó bastante rápido. Pero estoy muy feliz de haber completado el juego", reconoció Yamamoto.

"Acumulé muchos lanzamientos al principio, pero (luego) lo tomé entrada por entrada", explicó el japonés, único lanzador que ha completado partidos en estos playoffs.

Yamamoto, de 27 años, sigue rentabilizando el monumental contrato de 325 millones de dólares por 12 temporadas que le entregaron el año pasado los Dodgers.

Su recital arruinó las esperanzas de Toronto de viajar a California con un colchón de dos victorias en su primer Clásico de Otoño en 32 años.

El abridor de Toronto, Kevin Gausman, también dominó durante gran parte de la noche en el Rogers Centre.

Entre Gausman y Yamamoto retiraron a 27 bateadores seguidos, hasta que los Dodgers rompieron el empate 1x1 con dos jonrones seguidos de Will Smith y Max Muncy en la séptima entrada.

"Fue un clásico duelo de lanzadores, simplemente ellos hicieron un par más de swings contra Kevin", resumió el mánager de Toronto, John Schneider.

- Jonrones consecutivos -

Como en el juego inaugural, los Dodgers estrenaron la pizarra con una anotación temprana de Freddie Freeman tras un sencillo de Will Smith en la primera entrada.

Los visitantes no querían verse otra vez emboscados por los 44.000 enardecidos aficionados canadienses, que apenas se sentaron en estos primeros juegos de una Serie Mundial en Toronto desde los títulos de 1992 y 1993.

Pero la temible ofensiva de los Dodgers chocó entonces con el muro de Gausman, que logró contener al estelar Shohei Ohtani, que terminó con un hit en sus cuatro turnos al bate.

En ataque, los canadienses trataron de repetir su exitosa estrategia del viernes, cuando desgastaron pronto al abridor Blake Snell y se dieron un festín después frente al cuestionado bullpen de los Dodgers.

Yamamoto también pasó por dificultades en el arranque del juego. En el primer inning se escapó cuando los Azulejos pusieron corredores en las esquinas, pero no pudo escabullirse en la segunda vez que se vio en esa situación.

Vladimir Guerrero Jr. sirvió la mesa con un imparable directo al muro y el mexicano Alejandro Kirk envió después un elevado al jardín central para que George Springer empatara el marcador en la tercera entrada.

Gausman mantenía a raya a los Dodgers, retirando a 17 bateadores seguidos, cuando Will Smith reapareció con el jonrón clave al inicio de la séptima entrada.

Sin respiro, Max Muncy le recetó otro cuadrangular a Gausman que daba por terminada la noche del abridor.

Los Dodgers volvieron a la carga copando las bases en el octavo episodio. Bajo el asedio, el relevista Jeff Hoffman hizo un lanzamiento descontrolado que empujó al plato al cubano Andy Pages.

Después fue Ohtani el que anotó la quinta y definitiva carrera de los visitantes, tras un fallo por jugada de selección de Will Smith.

Los Dodgers tendrán ahora la oportunidad de finiquitar la eliminatoria ante su público y lograr el primer bicampeonato consecutivo en el último cuarto de siglo.