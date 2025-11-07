Djokovic se enfrentará a Musetti en la final del ATP 250 de Atenas

Primer cabeza de serie del torneo ATP 250 de Atenas, Novak Djokovic, número 5 del mundo, se clasificó el viernes a la final del torneo sobre pista dura, en la que se enfrentará al italiano Lorenzo Musetti (N.9), que necesita ganar el torneo para clasificar al Masters ATP.

En la primera semifinal, el serbio eliminó al alemán Yannick Hanfmann (N.117) 6-3, 6-4.

"Creo que es el mejor nivel de tenis que he tenido desde el inicio del torneo", se felicitó Djokovic, de 38 años, a quien Hanfmann había logrado arrebatar un set en octubre, durante el Masters 1000 de Shanghái.

"Sabía que Yannick era una amenaza real, porque es un gran jugador, que sirve y golpea fuerte (...) Tenía que mantenerme concentrado todo el partido", reconoció el ex número uno mundial.

"En el segundo set tenía un break de retraso pero mantuve la sangre fría, no me permití ser demasiado duro conmigo mismo ¡Y ha funcionado!", se felicitó Djokovic.

El sábado luchará por el título contra Musetti, el segundo cabeza de serie, que está obligado a ganar en Atenas para garantizar su presencia en el Masters ATP, torneo que reunirá en Turín del 9 al 16 de noviembre a los 8 mejores tenistas del año.

El italiano se impuso 6-0, 5-7, 7-5 al estadounidense Sebastian Korda (N.52) al término de un partido con numerosos giros de guion, que arrancó con una paliza en el primer set, una remontada en el segundo favorable a Korda y una bola de partido salvada con un ace por Musetti.

En el siguiente juego, el italiano se hizo con el servicio de su rival y cerró el duelo con su saque tras un combate de 2 horas y 19 minutos.

En caso de hacerse con el título, Musetti adelantará al canadiense Felix Auger-Aliassime y alcanzará el octavo y último boleto al Masters.

Sin embargo, solo ha derrotado a Djokovic una vez de las nueve en que se han enfrentado.

El serbio podría sumar su 101º trofeo en el circuito principal, luego de haber perdido la final del Masters 1000 de Miami en marzo contra el checo Jakub Mensik (N.19) y de haber ganado la del ATP 250 de Ginebra en mayo contra el polaco Hubert Hurkacz (N.78).

Si Djoko gana, estaría a solo dos títulos del récord de su antiguo rival suizo, Roger Federer (103 títulos), y a ocho del estadounidense Jimmy Connors (109).

-- Resultados de la jornada del viernes en el torneo ATP 250 de Atenas:

. Individual masculino - Semifinales:

Novak Djokovic (SRB/N.1) derrotó a Yannick Hanfmann (GER) 6-3, 6-4

Lorenzo Musetti (ITA/N.2) a Sebastian Korda (USA) 6-0, 5-7, 7-5