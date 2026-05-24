Djokovic mantiene la ambición en Roland Garros, pese a su cuerpo maltrecho

Problemas físicos, falta de ritmo, competencia implacable... Novak Djokovic debutará el domingo en Roland Garros sin certezas en su búsqueda de un 25º título de Grand Slam, pero el serbio considera que sigue teniendo "muy buenas posibilidades" de imponerse en París.

El ex número 1 del mundo, que el viernes sopló 39 velas, llega a la tierra batida sin ninguna victoria este año en esta exigente superficie.

Antes de enfrentarse el domingo por la noche al francés Giovanni Mpetshi Perricard (80º del ranking) en primera ronda, el actual número 4 mundial perdió su único partido sobre el polvo de ladrillo esta temporada, contra el croata Dino Prizmic (71º) en Roma.

- Un solo partido en tierra en 2026 -

"Quería jugar más, pero mi cuerpo no me lo permitía, estaba en pleno proceso de rehabilitación de mi lesión" en el hombro derecho, dijo el viernes en conferencia de prensa.

"No estaba preparado para competir, pero aun así necesitaba al menos ese partido, solo para sentir la tensión antes de venir a Roland Garros", añadió Djokovic, que en aquel momento no estaba seguro de poder participar en Francia.

Pese al desgaste físico, su estrategia de focalizar su temporada únicamente en los grandes torneos está dando frutos.

Aunque juegue menos para reservarse, su eficacia en las grandes citas sigue siendo formidable: en 2025, "Djoko" alcanzó las semifinales en el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

Mejor aún, a principios de 2026, llegó a la final en Melbourne tras derrotar en cinco sets al número 1 mundial, Jannik Sinner.

Aparte de "Nole", solo el checo Jakub Mensik (28º) ha logrado vencer al italiano en 2026, el pasado mes de febrero en Doha.

Esa regularidad en los Grand Slams demuestra hasta qué punto su experiencia cuenta en una batalla al mejor de cinco sets.

- "No cambia mi enfoque" la ausencia de Alcaraz -

Desde hace unos años, dos obstáculos se interponen sistemáticamente —y a menudo sucesivamente— en el camino del serbio hacia su 25º grande: Sinner y su perseguidor Carlos Alcaraz (N.2).

En Australia, si bien derrotó al primero, el segundo lo frenó después en la final y le dejó sin el deseado título.

Pero Alcaraz, ganador en París en los dos últimos años, está lesionado y no competirá ni en Roland Garros ni Wimbledon.

La ausencia del español "no cambia de manera significativa mi enfoque del torneo", aseguró Djokovic, que tiene otra prioridad más terrenal: "He pasado momentos difíciles con mi cuerpo estos últimos seis a ocho meses, así que esa ha sido mi principal preocupación".

"Si estoy en buena forma y consigo mantener un nivel de frescura (...) siento que sigo teniendo muy buenas posibilidades, y lo demostré en Australia este año", dice convencido.

En París, no sería hasta la final cuando el Djokovic debería cruzarse con el actual patrón del circuito, pero hasta entonces el camino está lleno de obstáculos para el triple ganador de Roland Garros (2016, 2021, 2023) y poseedor de 24 títulos de Grand Slam, récord que comparte con la australiana Margaret Court.

- Contra Sinner sólo en la final -

Si supera bombardero francés Mpetshi Perricard en primera ronda, podría cruzarse con la esperanza portuguesa Joao Fonseca (N.30) y, potencialmente, con Mensik, Casper Ruud, Alex De Miñaur o Andrey Rublev, antes incluso de aspirar a enfrentarse en semifinales a Alexander Zverev (N.3), finalista en París en 2024.

Para enfrentarse a la nueva generación, Djokovic ha desarrollado un juego mucho más agresivo en los últimos años, buscando acortar los peloteos. "Tengo tanta confianza en mi defensa que a veces eso juega en mi contra, porque tiendo a correr más de lo que debería y a agotarme más", explica.

Por eso se adapta: "Es natural, lógico y racional avanzar más dentro de la pista e intentar golpear la pelota pronto" para "poner presión sobre el rival".

En definitiva, como subraya la directora del torneo, Amélie Mauresmo, "todo es posible" para el serbio: "Pasan los años, pero francamente, es tan imprevisible", se maravilla la ex número 1 mundial. "Tira de unos recursos que son alucinantes".