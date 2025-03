Djokovic elude su problema ocular en Miami: "No quiero que parezca una excusa"

Novak Djokovic se negó a comentar el evidente problema ocular que sufrió durante su derrota del domingo en la final del Masters 1000 de Miami ante el checo Jakub Mensik, afirmando que no quiere restar méritos a su joven rival.

El estado de Djokovic, que se quedó a las puertas de alzar el título 100 de su carrera, atrajo la atención desde que apareció en el calentamiento previo a la final con el ojo derecho visiblemente hinchado.

En el arranque de la final, que estuvo casi seis horas retrasada por la lluvia, el serbio entregó su servicio a la primera y mostró otras señales de su incomodidad en la pista como varias caídas por resbalones.

Djokovic, que se aplicó líquido en el ojo en varios descansos, reconoció ante la prensa que había tenido un día extraño.

"Simplemente un partido muy raro, un día raro con el retraso por la lluvia y todas las cosas que estaban pasando. Sinceramente, no me sentí lo mejor posible en la pista pero no hay nada que quitarle a su victoria", recalcó.

"Realmente prefiero no hablar", dijo el serbio al ser preguntado directamente por el estado de su ojo. "Hay algunas cosas, pero prefiero no hacerlo... Sólo felicitarlo. Eso es todo. No quiero que parezca que estoy dando excusas por mi derrota".

Djokovic no escondió su decepción por su segundo intento fallido de llegar a los 100 trofeos, tras su derrota en la final de octubre en Shanghai. Al mismo tiempo se mostró complacido con los progresos de Mensik, un talento emergente de 19 años que se crió idolatrando al balcánico.

"Nunca me alegra perder, pero es uno de los pocos jugadores con los que me alegraría perder, la verdad". aseguró. "Le vi jugar cuando tenía 15 ó 16 años y lo invité, hicimos algunos bloques de entrenamiento juntos".

"Ya veía entonces que iba a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Estoy muy contento de que esté aprovechando el potencial que tiene", remarcó.

A dos meses de cumplir 38 años, 'Nole' trató de enfocarse en la enorme mejora de su tenis en Miami después de sus sonoros tropiezos en Doha e Indian Wells.

"Ha sido un increíble recorrido", señaló. "Desgraciadamente acabé perdiendo en la final, pero hasta hoy he jugado un tenis realmente bueno".