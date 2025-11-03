Djokovic disputará el Masters, asegura presidente de federación italiana

El presidente de la Federación Italiana de tenis, Angelo Binaghi, aseguró este lunes que el serbio Novak Djojovic, que no compite en el circuito desde hace cuatro semanas, disputará las ATP Finals en Turín, del 9 al 16 de noviembre.

"Tenemos la confirmación, Djokovic estará en Turín", declaró el dirigente a la radio Rai Gr Parlamento.

Luego de la derrota en semifinales del Masters 1000 de Shanghái contra el monegasco Valentin Vacherot el 11 de octubre, Djokovic, de 38 años, optó por no disputar el Masters 1000 de París, que concluyó el domingo.

En principio, realizará su regreso a la competición esta semana en Atenas.

El año pasado, "Djoko" ya se perdió el "Torneo de los maestros" que reúne a los ocho mejores jugadores del año, una competición que ha conquistado en siete ocasiones, récord de la prueba.

El serbio ocupa actualmente el 4º puesto en la clasificación que tiene en cuenta solo los resultados de 2025 y que es la que se toma para decidir los participantes en Turín.

Su participación implica que ya sólo quedaría una plaza para las ATP Finals, a la que optan el canadiense Felix Auger-Aliassime y el italiano Lorenzo Musetti, 8º y 9º respectivamente en el ranking actual.

Ambos están separados por 160 puntos. Musetti, quien, al contrario que Auger-Aliassime, juega esta semana en Atenas, podría adelantar sobre la línea de meta al canadiense, finalista en París, si gana el torneo griego.