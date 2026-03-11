Djokovic cede ante el campeón Draper en octavos de Indian Wells

El serbio Novak Djokovic cayó la noche del miércoles en los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells a manos de Jack Draper, vigente campeón, tras una memorable batalla decidida en el último tiebreak.

El tenista inglés, 14 años menor que Djokovic, necesitó de dos horas y 35 minutos para acabar con la conmovedora resistencia del gigante serbio por marcador de 4-6, 6-4 y 7-6 (7/5).

"Ahora mismo tengo un sabor amargo, perder un partido así duele. Pero estoy orgulloso de mí por haber luchado y haberlo dado realmente todo en la pista", dijo Djokovic ante la prensa.

"Obviamente he perdido contra un gran jugador, y ha sido un partido muy parejo pero sí estoy un poco decepcionado, ojalá lo hubiera hecho mejor".

El británico, recién regresado al circuito tras seis meses lesionado en un brazo, continuará la defensa del mayor título de su carrera frente a otro ex número uno mundial, el ruso Daniil Medvedev.

De batir a Medvedev, Draper podría reencontrarse en semifinales con Carlos Alcaraz, al que batió en esa misma fase el año pasado, siempre que el español gane también a Cameron Norrie en cuartos.

Djokovic, que venía de llegar a la final del Abierto de Australia, pugnó hasta el último suspiro por volver a los cuartos de Indian Wells tras una década de ausencia.

El pulso ante Draper avanzó con máxima igualdad hasta que el inglés quebró el servicio de Djokovic al inicio del tercer set.

El balcánico, de 38 años, lucía visiblemente fatigado, con parones constantes para tomar aire, cuando Draper se avanzó 5-4 y sirvió para ganar el partido.

Pero Nole, el tenista de las mil vidas, aprovechó los nervios de Draper para arañar un quiebre providencial que alargó el pulso hasta el tiebreak.

En el desempate Djokovic remontó un 3-1 en contra y llegó a estar 4-3 arriba pero cometió dos errores fatídicos que permitieron a Draper zanjar la clasificación frente a uno de sus grandes ídolos.

"Son sentimientos increíbles. Las últimas semanas han sido muy emotivas y estoy muy agradecido", dijo Draper, que juega apenas su segundo torneo desde su retirada del Abierto de Estados Unidos en agosto. "Novak es el mejor jugador de la historia, alguien a quien llevo viendo y admirando desde que era un niño pequeño. Estoy muy orgulloso de lograr esto".