Djokovic avanza a semifinales del ATP 250 de Atenas

El tenista serbio Novak Djokovic, número 5 mundial, se clasificó este jueves a semifinales del torneo ATP 250 de Atenas, tras vencer 7-6 (7/5), 6-4 al portugués Nuno Borges (N.47).

Djokovic, de 38 años, jugará el viernes contra el estadounidense Marcos Giron (N.72) o contra el alemán Yannick Hanfmann (N.117), procedente del cuadro de clasificación.

El serbio ya está clasificado al Masters ATP (9-16 de noviembre en Turín), aunque no ha confirmado su participación. En Atenas, Djokovic aspira a lograr un 101º título en el circuito principal, lo que le acercaría a los 103 trofeos de Roger Federer y a los 109 del estadounidense Jimmy Connors.

Este 2025 solo ha añadido a su palmarés el ATP 250 de Ginebra, sobre tierra batida.

Por su parte, el italiano Lorenzo Musetti (N.9) también avanzó a semifinales en la capital griega luego de ganar 6-2, 6-2 al francés Alexandre Müller (N.43).

Musetti, que todavía está en liza para lograr disputar el Masters de final de temporada, necesita ganar en Atenas para hacerse con el último boleto al torneo que enfrenta a los ocho mejores tenistas del año.

De momento, en semifinales, se enfrentará al estadounidense Sebastian Korda (N.52).

-- Resultados de la jornada del jueves en el torneo ATP 250 de Atenas:

. Individual masculino - Cuartos de final:

Novak Djokovic (SRB/N.1) derrotó a Nuno Borges (POR/N.6) 7-6 (7/1), 6-4

Sebastian Korda (USA) a Miomir Kecmanovic (SRB) 6-3, 6-2

Lorenzo Musetti (ITA/N.2) a Alexandre Muller (FRA/N.5) 6-2, 6-4