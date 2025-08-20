Diez heridos y 90 detenidos en partido de Independiente-U de Chile en Argentina

Diez personas resultaron heridas y noventa fueron detenidas tras una batalla campal entre hinchas de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile durante el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana, informaron el club argentino y la policía.

Aficionados de ambos clubes protagonizaron imágenes brutales en las gradas del Estadio Libertadores de América, el hogar de los Diablos Rojos en el sur de Buenos Aires, incluida la de una aficionado aparentemente chileno que salta desde la tribuna tras verse acorralado por hinchas adversarios.

Fanáticos de Independiente ingresaron a la tribuna donde estaban albergados los seguidores de la U y los golpearon, desnudando a algunos y dejando a otros tendidos en las gradas, constató un periodista de la AFP presente en el lugar.

"Tenemos 90 detenidos afuera del estadio porque intentaron hacer desmanes y ya fueron derivados a comisaría", dijo a la AFP una fuente del ministerio de Seguridad. Un vocero de Independiente confirmó además que 10 personas resultaron heridas.

El partido, que iba 1-1, fue suspendido en el minuto 48 en un primer momento y luego cancelado por la Conmebol, que aseguró que el resultado final será determinado por su unidad disciplinaria. En la ida, los chilenos habían ganado por 1-0.

- Boric responsabiliza a la organización del partido -

La Conmebol detalló en un comunicado que la suspensión se ordenó debido a la falta de garantías de seguridad por parte de Independiente y de las autoridades locales de seguridad.

"Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización", cuestionó el presidente chileno, Gabriel Boric, en un mensaje en la red social X.

"La justicia deberá determinar los responsables", agregó el mandatario.

Los incidentes tomaron dimensión en el entretiempo cuando la hinchada visitante, ubicada en la tribuna popular sur alta, empezó a arrojar objetos hacia la tribuna baja donde estaban alojados hinchas locales, constató un periodista de la AFP.

Los hinchas chilenos arrojaron proyectiles como palos, botellas y butacas a los aficionados locales. También lanzaron al menos una bomba de estruendo a un palco vecino.

En medio del caos, sin que asomaran las fuerzas de seguridad, los hinchas argentinos escalaron a la tribuna alta, agredieron a los chilenos y despojaron de sus ropas a seguidores de la U. Imágenes en las redes sociales mostraban a otros golpeándose con palos o bastones.

Apenas tres minutos del arranque del complemento, el árbitro del encuentro, el uruguayo Gustavo Tejera, suspendió momentáneamente el duelo ante la dimensión de los incidentes.

Los jugadores intentaron calmar los ánimos sin éxito y tras más de media hora de espera se confirmó la suspensión y posterior cancelación.

"Un comportamiento realmente repudiable por parte de los simpatizantes de la U. Nos destrozaron los baños. Tomaban los artefactos de los baños y lo tiraban por la tribuna", dijo a TyC Sports Néstor Grindetti, presidente de Independiente.