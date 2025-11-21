Descenso olímpico de esquí será "la carrera más competitiva de la historia", vaticina Breezy Johnson

La estadounidense Breezy Johnson, que el pasado invierno boreal se proclamó campeona del mundo, dijo en una entrevista con la AFP que el descenso de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Cortina d'Ampezzo, Italia, será "la carrera más competitiva de la historia".

"Creo que el descenso femenino en particular será la carrera de esquí alpino más competitiva de la historia", explicó durante una concentración de entrenamiento en Copper Mountain, en Colorado, Estados Unidos.

"Las mujeres compiten ahí cada año, es la montaña favorita de muchas de las esquiadoras y todo el mundo esquía bien en su montaña favorita. Además de todo eso están los Juegos y la presión y el increíble nivel de esquí que los acompaña", vaticinó.

"Creo que todo el mundo dará su mejor esquí y eso hará que sea un gran evento".

La espectacular pista Olimpia delle Tofane domina Cortina d'Ampezzo, la perla de las Dolomitas, donde se celebrarán las pruebas de esquí alpino femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno (6 -22 de febrero).

"El descenso consiste en fusionar al esquiador con la montaña, y Cortina es la máxima representación de eso", añadió Johnson, de 29 años, que estará entre las favoritas al oro tras haber ganado el campeonato del mundo en febrero pasado en Saalbach, Austria.

En la Copa del Mundo suma ocho podios, pero ninguno de ellos en Cortina.

- "Camaradería" -

"Tengo la extraña habilidad de poder generar mucha velocidad en Cortina, algo que es a la vez mi súperpoder y mi talón de Aquiles. Puedo llegar a ir muy deprisa, pero eso significa que soy mucho más propensa a cometer un error", declaró la esquiadora, que alcanzó los 138km/h durante su título mundial en Saalbach.

Beezy, nacida como Breanna Noble Johnson, avisa sin embargo que tendrá que "ganarse el puesto" para disputar los Juegos, en un combinado estadounidense muy denso con el regreso de la estrella Lindsey Vonn a los 41 años, la promesa Lauren Macuga o Jacqueline Wiles, que ha subido dos veces al podio en Cortina.

"Va a ser muy duro componer el equipo", declaró la deportista de Idaho, que reveló que entre las cuatro esquiadoras hay una "gran camaradería".

"Lauren Macuga esquía como si se deslizase sobre mantequilla, es muy flexible", mientras que Vonn "tiene una intensidad muy alta, siempre he tratado de tomar eso de ella".

Johnson sabe que entrar al equipo, ya sea en descenso, super-G o en combinada, una disciplina que debutará en estos Juegos, será difícil.

En febrero pasado, la estadounidense sumó una segunda medalla de oro precisamente en la prueba combinada, en la que una esquiadora compite en un descenso y otra en un eslalon. Para lograr ese título mundial estuvo acompañada por su amiga Mikaela Shiffrin, que en Cortina se espera que se concentre en eventos técnicos, como el eslalon o el eslalon gigante.

"Fue un momento muy especial. Las dos habíamos atravesado muchas situaciones en aquel momento, y entonces nos juntamos y nos proclamamos campeonas del mundo juntas... fue muy bonito y una experiencia muy divertida", recordó Johnson.

La combinada es "una situación de alta presión en la que sientes el peso de los sueños de otra persona sobre tus hombros, y tú también haces sentir a otra persona que lleva tus expectativas sobre los suyos, y eso es genial".

- "Nuevo capítulo" -

Johnson, que nunca ha ganado una etapa en Copa del Mundo, celebra con cierta moderación sus éxitos en los campeonatos del mundo 2025, que le han servido para poner fin a unos años sombríos.

Una seria lesión la privó de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 y después recibió una suspensión de 14 meses por no respetar sus obligaciones antidopaje de localización.

"Trato de no pensar mucho en el pasado, avanzar y seguir trabajando para intentar lograr mis planes. Sé que soy lo suficientemente buena y que esquío bien", dijo.

Esta temporada espera "terminar otro capítulo" en una carrera llena de altibajos.

"Ahora entiendo porque se hacen películas, sobre todo sobre los mejores momentos, no llegan tan a menudo", añade Johnson, que en febrero comprobará si su nueva historia "merece" ser adaptada a la gran pantalla.