Deportes

Deportivos “eternos”

Estas máquinas de altas prestaciones siguen llamando la atención y siendo parte esencial para los que buscan emociones

Deportivos “eternos”
Porsche 911 GT3 RS | Está propulsado por un motor plano de seis cilindros y 4,0 L. Ofrece potencia lineal de 9.000 rpm, lo que lo convierte en uno de los motores más atractivos de cualquier deportivo.
Deportivos “eternos”
Ferrari SF90 Stradale | Funciona con unmotor V8 biturbo, complementado con tres motores eléctricos, que llega hasta 1000 CV.
Deportivos “eternos”
McLaren 750S | Su motor es en base el mismo propulsor 4.0 V8 biturbo, pero con modificaciones para que la potencia sea de 751 CV.
Deportivos “eternos”
Toyota GR Supra | Transmisión automática de 8 velocidades con levas y diferencial activo, para el motor 2.0 Turbo de 258 CV.
Deportivos “eternos”
Audi RS5 Sportback | Con bloque V6 biturbo de 2,9 litros con 450 CV y 600 Nm de par, capaces de llegar a 100 km/h en 3,9 segs.
Deportivos “eternos”
Lamborghini Revuelto | Ofrece 1.001 caballos de fuerza gracias a un motor V12 de 6,5 litros y tres motores eléctricos.
Redacción
30 de septiembre de 2025

Los automóviles deportivos siguen siendo un segmento del mercado fundamental en el que las emociones, el placer en la conducción, el diseño, las prestaciones y el dinamismo son las principales cualidades a tener en cuenta.

La electrificación, los materiales sostenibles y los sistemas de conducción progresivos están transformando las posibilidades.

Las máquinas de altas prestaciones de hoy en día siguen siendo tan divertidas y emocionantes de conducir como siempre. * Con información de www.carwow.es.

Tags:
Autos deportivos
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR