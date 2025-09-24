Del Valle acaba con el sueño de Dayro Moreno y el Mineiro avanza sufriendo a semis de la Sudamericana

El Independiente del Valle lo hizo de nuevo. Se volvió a vestir de Matagigantes y, contra todo pronóstico, acabó con el sueño de Dayro Moreno y su Once Caldas en cuartos de final de la Copa Sudamericana este miércoles, donde el Atlético Mineiro se clasificó a semifinales al ganar con un gol en los descuentos.

El Matagigantes ecuatoriano, dos veces campeón de la Sudamericana, en 2019 y 2022, se enfrentará en semifinales al Galo, el único representante brasileño en el torneo tras la eliminación el martes del favorito Fluminense a manos de Lanús.

- Matagigantes y aguafiestas -

En una dramática definición por penales, Del Valle se vistió de aguafiestas y en un estadio Palogrande de Manizales vestido con sus mejores galas acabó con el sueño de su héroe, Dayro Moreno.

El veterano atacante de 40 años, único sobreviviente del Once Caldas que logró la mayor gesta de su historia en 2004, cuando ganó la Copa Libertadores al Boca Juniors de DT Carlos Bianchi, estaba viviendo en esta Sudamericana una segunda juventud en el fútbol.

"Estoy pasando lo mejor de mi vida...y fruto del trabajo, del sacrificio, se me están dando las cosas", había admitido Dayro Moreno

Pero su ilusión fue abruptamente cortada.

Cuando todo parecía servido para el once colombiano, que con un doblete del propio Moreno había ganado 2-0 en Quito, el Independiente del Valle sacó a relucir su clase y con un doblete de Michael Hoyos, a los 26 y 51 minutos, llevó la definición a la tanda desde los doce pasos.

Allí, Independiente del Valle aprovechó el envión anímico y, tras empatar 4-4 en los primeros cinco lanzamientos, en el sexto el portero de Once Caldas, James Aguirre, falló su disparo y acto seguido Layan Loor anotó el suyo y le dio al Matagigantes ecuatoriano una nueva página cerca de la gloria.

Ahora se cruzará con el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.

- El Mineiro con lo justo -

Acechado por el descenso en la liga brasileña, donde está a tres puntos de la zona roja, el Atlético Mineiro ha puesto toda la carne en el asador para ganar la Copa Sudamericana y de esa manera clasifica a fase de grupos de la Libertadores del año próximo.

Sin embargo, el desafío no viene siendo fácil y este miércoles sufrió para eliminar al Bolívar en la Arena MRV, en Belo Horizonte, y avanzar a semifinales.

Un gol de cabeza del veterano Bernard en el minuto 90+1 le dio la victoria al Galo por 1-0, suficiente tras el empate 2-2 en la ida la semana pasada en La Paz.

Cuando parecía que la llave se iba a penales, en el minuto 90+1 Gustavo Scarpa lanzó un centro desde la derecha y Bernard remató de cabeza en el área pequeña y le dio la victoria al Mineiro.

- Estadio vacío -

Otro Matagigantes este año, el Alianza Lima, se la jugará el jueves de visita ante Universidad de Chile en el cierre de los cuartos de final.

"Somos conscientes de que el jueves nos jugamos muchas cosas, y como tal, el grupo quiere hacer historia con el más grande del Perú. Queremos seguir ilusionados con esta Copa Sudamericana", dijo Paolo Guerrero, histórico delantero del equipo inca.

Alianza Lima logró salir vivo de la ida en su casa, el estadio Alejandro Villanueva, en un partido en el que La U mereció el triunfo.

"Espero que este empate haya servido", declaró resignado el DT argentino Gustavo Álvarez, que sueña con llevar a la U. de Chile a su segundo título de Sudamericana, tras el ganado en 2011.

Ahora definirá la eliminatoria sin su gente en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en Coquimbo (norte de Chile), desde las 21H30 locales (00H30 GMT del viernes).

El club chileno fue sancionado con 14 partidos internacionales, siete de local y siete de visitante, sin sus hinchas, tras los violentos enfrentamientos entre ellos y los de Independiente, en el partido de octavos jugado en Avellaneda, sur de Buenos Aires.

La feroz pelea en el estadio Libertadores de América dio la vuelta al mundo por su extrema brutalidad, causó 19 heridos y provocó la descalificación de los Diablos Rojos.

Esa falta de apoyo puede jugar a favor de Alianza Lima, que este año ya eliminó en marzo en la segunda fase de la Libertadores a Boca Juniors en La Bombonera y al Gremio de Brasil en la Arena do Gremio, en Porto Alegre, en los playoffs para octavos de final de la Sudamericana

- Maracanazo, violencia y adiós de Renato -

El martes, el Fluminense tuvo una noche de horror en el estadio Maracaná.

El tricolor carioca igualó 1-1 con Lanús y fue eliminado, en un partido marcado por incidentes entre la policía y la hinchada del equipo argentino.

Tras el traspié, se quedó sin entrenador por la renuncia de Renato Gaúcho.

"Presenté mi renuncia", dijo Renato, de 63 años, que llevó al Flu a semifinales del Mundial de Clubes de la FIFA en julio.

"A partir de ahora va a estar otro aquí" y "quiero ver si va a poner el equipo que el hincha quiere o el equipo que tiene en su cabeza", agregó con disgusto.

El Maracanazo de Lanús, que había ganado en la ida 1-0, se consumó con un gol de Dylan Aquino en el minuto 67, tras la apertura a los 20 minutos del uruguayo Agustín Canobbio para el Fluminense.

Lanús espera en semifinales al vencedor de la llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima.