De la Fuente: "Italia es como mirarnos a un espejo"

"Italia es como mirarnos a un espejo", señaló el seleccionador español Luis de la Fuente, este miércoles en la previa del 'clásico' de la Eurocopa que disputarán el jueves en Gelsenkirchen en la segunda jornada de Alemania-2024, la 'final' del grupo B.

- 'En formación y con individualidades' -

"Italia es un equipo con similitudes al nuestro: Está en formación, tiene gente joven a la que conocemos muy bien y el entrenador (Luciano Spalletti) lleva poco. Me gusta lo competitivos que son y tienen grandes individualidades. Es como mirarnos a un espejo, también estamos creciendo y tenemos individualidades, creo que será un partido de un nivel muy bueno y muy equilibrado".

- Las molestias de Rodri y Morata -

De la Fuente insistió en que tanto Rodri como Álvaro Morata, que finalizaron con molestias el sábado en el triunfo 3-0 ante Croacia en Berlín, se han recuperado.

"Están todos en perfectas condiciones, han entrenado bien, el plan de juego que tenemos previsto pasa por contar con todos los escenarios posibles y en contar con todos los jugadores".

- Los piropos de Spalletti -

En la previa al duelo, tanto los jugadores como el seleccionador italiano se han deshecho en elogios hacia el juego español. "Tenemos que progresar antes de poder jugar vuestro fútbol", llegó a responder Spalletti este miércoles a un periodista.

"Spalletti es un gran entrenador pero el halago no nos va debilitar", respondió De la Fuente con una media sonrisa.

"Tenemos que poner toda la carne en el asador para ganar a un gran rival", añadió.

"Estamos ante un clásico y es un partido que podría ser una final, hay dos selecciones de gran tradición, una cultura mediática alrededor del fútbol excepcional. Son selecciones que parecen creadas para competir a este nivel", describió el técnico.

- Pedri y el valor del jugador español -

"Va mejorando en cada entrenamiento, cada día está más seguro, voy a repetir lo que ya dije: Pedri necesitaba encontrarse con Pedri y aquí lo está haciendo, con confianza y seguridad, desplegando el talento que tiene, para mí es uno de los mejores del mundo. Él está convencido de que está en un escaparate mediático para volver a mostrarse".

"Reivindico dar valor a nuestros jugadores. No fallan nunca, son 'Top Mundial'. Me encantaría que tuvieran el reconocimiento que nos cuesta darles. Pero nos pasa en general a los españoles, no solo en el fútbol. No valoramos lo nuestro".

- El cambio de estilo -

Tras perder la batalla de la posesión ante Croacia pero ganar 3-0 la opinión general es que España ha mutado en un equipo con más registros, dejando atrás el fútbol de posesión para ser capaz de atacar con mayor verticalidad.

"Intentamos en cualquiera de las circunstancias ser superiores a los rivales, interpretando las fases del juego, con varios registros. Son las características de los jugadores los que no lo permiten".

"En un principio optamos por un fútbol control, más combinativo, pero desde hace unos años ha cambiado el fútbol, con transiciones más rápidas, e intentamos interpretar estos escenarios futbolísticos, buscando un estilo que nos ayude a ganar".

"Tenemos gran potencial y margen de mejora, con los futbolistas convencidos de que es el camino, hay que seguir creciendo y mejorando".