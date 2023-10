De la Fuente despeja las dudas con el billete a la Eurocopa

Ganador de la Liga de Naciones y clasificado para la Eurocopa de 2024, el seleccionador español, Luis de la Fuente, ha borrado las dudas que no acababan de despejarse desde que en diciembre tomara las riendas de la Roja.

"Estamos felices, muy contentos porque creo que el equipo ha crecido de manera excepcional, da sensación de equipo cohesionado y de futuro. Creo que nos lo merecemos", aseguró De la Fuente el domingo tras la victoria sobre Noruega 1-0 que aseguró el pase de la Roja a la Eurocopa.

El billete para Alemania-2024, que sigue a la consecución de la Liga de Naciones en junio, ha afianzado a De la Fuente al frente del combinado nacional.

"El triunfo significaba mucho más que una clasificación para una Eurocopa. Era su confirmación definitiva como seleccionador español hasta la Eurocopa del 2024, fecha hasta la que tiene contrato", escribió este lunes el diario deportivo catalán Sport.

Desde su nombramiento, De la Fuente no ha vivido tranquilo en ningún momento, empezando por sus dos primeros encuentros en marzo pasado.

La derrota frente a Escocia (2-0) ponía en duda su proyecto y la clasificación para el torneo continental.

- El mismo guion -

"Es un proyecto nuevo, quiero se que se reconozca mi idea, ha habido detalles que he reconocido, no nos han dado para ganar hoy, pero apuesto por el futuro", decía entonces De la Fuente.

Unos meses después y con la clasificación en el bolsillo, el seleccionador español afirmaba el domingo en Oslo que "hemos corregido aspectos que había que corregir, pero el guion es el mismo que teníamos desde que iniciamos esta andadura".

"Todavía hay margen de mejor porque las exigencias y los retos son cada vez mayores", añadió De la Fuente, de 62 años.

El seleccionador español volvió a estar en el centro de las críticas en verano tras sus polémicos aplausos al expresidente de la Federación Española, Luis Rubiales, durante una Asamblea federativa en la éste se negó a dimitir en medio del escándalo por el beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso.

De la Fuente se disculpó por esta acción en la ventana internacional de septiembre asegurando que "cometí un error, un error humano" y pidió que le se juzgara "por los resultados. No me siento cómodo que se cuestionen valores y principios que tengo tremendamente interiorizados. Me gustaría que me cuestionaran por los resultados".

Y sobre el campo llegaron dos goleadas a Georgia (7-1) y a Chipre (6-0), que enderezaron el rumbo a la Eurocopa después de ganar en junio la Liga de Naciones al vencer a Croacia 5-4 en la tanda de penales.

Estas goleadas fueron balsámicas para un seleccionador y un equipo que el domingo ante Noruega, tras la revancha ante Escocia del jueves (2-0) en Sevilla, ha podido lograr el objetivo de estar en la Eurocopa.

- "Equipo de futuro" -

"El partido de Oslo fue el broche de oro a una etapa de resistencia por parte del equipo", escribió el exinternacional español, Julio Salinas, en Mundo Deportivo.

Con Morata como referente ofensivo y Rodrigo Hernández 'Rodri' en el centro del campo, De la Fuente ha reconstruido un equipo en el que ha confiado en jóvenes como Gavi, imprescindible en el centro del campo, o los extremos Lamine Yamal y Nico Williams, entre otros.

"En apenas un año la Selección ha recuperado la credibilidad gracias a Luis de la Fuente, que ha acertado en las tres grandes decisiones que ha tomado con el equipo: el cambio de sistema, la apuesta por los extremos y la elección de los jugadores", escribió el periodista Joaquín Maroto en As.

De la Fuente ha recuperado la ilusión por la Roja tras la eliminación en octavos del Mundial del Catar-2022 y el próximo objetivo será en noviembre cerrar la clasificación a la Eurocopa como primeros de grupo.

"Tenemos una muy buena base, un equipo con mucho presente y con mucho futuro que es lo más importante", concluyó De la Fuente.